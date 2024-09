“Sánchez es un mentiroso, que no está moralmente cualificado para presidir ni el club de la petanca”

Lo de Sánchez es vergonzoso.

Y ayer lo volvió a demostrar al no presentar la senda de déficit al saber que iban a perder la votación al no contar con el sí de su socio de Gobierno, el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont.

El economista y secretario general de Giro 180, Fran Simón, es el invitado del ‘24×7’ de este jueves 26 de septiembre, para analizar el panorama actual.

La senda de déficit es fundamental para las cuentas públicas porque establece cuánto déficit público puede tener el año que viene y el siguiente cada administración: la central, las autonómicas y las municipales para cumplir entre todos, con las obligaciones que tiene España con la Unión Europea. Es definida como el primer paso para los Presupuestos Generales del Estado.

La excusa del Ejecutivo, al decir que no la presentaron porque querían darle “una oportunidad al diálogo” no es más que un eufemismo para no decir que la nueva propuesta será laque apruebe el líder de Junts. Esto se traduce en nuevas prebendas y mayores beneficios para Cataluña, perjudicando al resto de comunidades y suma a la voladura del sistema de reparto, impulsada con el concierto catalán prometido a ERC para que Salvador Illa fuese investido como presidente de la autonomía.

Ahondando en la miseria del líder del PSOE, hoy vuelve a depender de Puigdemont para aprobar una ley, la de ‘Movilidad Sostenible’, ante el veto del Partido Popular. Esta normativa también fracasó previamente, al caer su aprobación por el adelanto electoral convocado por Sánchez.

A todo esto, se le suman los constantes ‘cambios de opinión’ -engaños y mentiras – del líder socialista, los escándalos de corrupción que salpica a su partido, su Ejecutivo y su círculo íntimo.

Por todo esto, Simón considera que el presidente no debería seguir en Moncloa.

“Sánchez es un mentiroso, que no está moralmente cualificado para presidir el club de la petanca”.

Estos asuntos y otros de actualidad son tratados por Alfonso Rojo, Juan Velarde, Bertrand Ndongo, Josué Cárdenas, y el invitado de hoy, Fran Simón.