Nicolás Redondo vuelve a cargar contra Sánchez por bajarse los pantalones con Puigdemont

Es una voz más que autorizada.

Nicolás Redondo Terreros, socialista de toda la vida, volvió a poner de vuelta y media a Pedro Sánchez por sus tejemanejes para mantenerse en el poder.

Lo que el exlíder del PSOE vasco no toleró fue la nada disimulada acción del inquilino de La Moncloa de bajarse los pantalones con Carles Puigdemont a cambio de que este le permita seguir gobernando.

Para Redondo no fue plato de buen gusto ver al secretario de Organización del PSOE, a Santos Cerdán, tener que desplazarse hasta Suiza para negociar con el entorno del prófugo de la Justicia española.

Y así lo hizo constar en el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3):

Sí es que yo creo que, aparte del debate político que tienen los protagonistas, los políticos, yo creo que hay cuestiones que hay que denunciar. En ningún país democrático serio se puede negociar con una persona que está huida de la justicia. Y ni se negocia en el extranjero. Vamos a ver. Alguien se imagina que Macron , que ha tenido muchísimas dificultades para hacer gobierno después de las elecciones legislativas, negociara con alguna persona que ha cometido presuntamente, claramente, un delito y está huida en otro país, que no puede pisar territorio nacional.

Recordó el tertuliano que Sánchez está negociando su continuidad en el Gobierno de España con una persona que, de momento, ni siquiera puede pisar el territorio español porque está reclamado por la Justicia:

Hasta tal punto no puede pisar territorio nacional, que vino hace poco, hizo un mitin y se marchó. Está huyendo. ¿En qué cabeza cabe que sea normal negociar con una persona que tiene que deponer ante la justicia y ha huido? Es que eso no es normal, ni en Francia, ni en Gran Bretaña, ni en Alemania, ni en Italia. Es sorprendente, excepcional e inadmisible que un gobierno se pueda formar negociando en un país extranjero con una persona que no puede pisar territorio español.