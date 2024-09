Juan Bravo (PP) desmonta el concierto catalán de Sánchez con tres preguntas que ‘Chiqui’ Montero no puede responder

El diputado por el Partido Popular, Juan Bravo, ha dejado para el arrastre a la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por defender el concierto catalán que implica una voladura del sistema de autonomías.

Bravo le afeó el hecho de que en lugar de dar argumentos para esta medida se dedicara a atacar al PP. Además, con tres preguntas desarmó el relato oficial: “¿Si tan bueno era, por qué no lo incluyeron en el programa electoral?, ¿por qué lo negaron?, ¿por qué afirmó que jamás ocurriría?”.

El popular destacó cómo han engañado con este tema, al primero negarlo y ahora defenderlo. Algo que si bien suele ser el modus operandi de Pedro Sánchez, no puede ser admitido y debe ser señalado en cada ocasión.

“Usted ha presumido de la financiación singular, ese nuevo eufemismo de la factoría Moncloa, es buena para España y Cataluña. Parecería que no lo hacen para comprar la presidencia de la Generalitat, sino que lo hacen porque es genuinamente bueno para España. ¿Lo cree de verdad? Pues es sorprendente, porque el 23 de abril -hace a penas cinco meses – Esquerra trajo una iniciativa en la que pedían lo mismo, pero ustedes votaron en contra. Esa es la realidad”.

El popular le echó en cara que la diferencia en estos cinco meses de una postura a otra, es el precio que han pagado para que Salvador Illa fuese investido en la comunidad autónoma pero que esa factura la pagan el conjunto de los españoles.

“No es ni bueno para los catalanes ni bueno para los españoles. ¿Ustedes les han dicho que pactaron no deflactar la tarifa del IRPF?, ¿que firmaron no eliminar el impuesto a la muerte?, ¿o que su gran objetivo son las embajadas? Eso está en el documento, usted es la que no se lo ha leído”.