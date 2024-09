Perdiguero denuncia las terribles cifras de inmigración descontrolada y delincuencia

El subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, ha participado en ‘24×7’ para hablar sobre el problema de la inmigración descontrolada y las cifras de la delincuencia.

En el programa de actualidad de Alfonso Rojo el agente del cuerpo de seguridad ha detallado cuáles son las causas del aumento de los crímenes.

“Un asesino sea verde, blanco, rojo, es un asesino sea lo que sea. Ese es el asesino, no el resto de sus compatriotas. Cuando pasa algo como eso con un extranjero, me da igual de dónde sea, no puede estar en la calle con el resto de la sociedad. Y eso no lo contemplan”.