Alfredo Perdiguero estalla contra la invasión migratoria descontrolada y da unos datos demoledores

Claro y contundente.

El subinspector de la Policía Nacional Alfredo Perdiguero, en una entrevista en ‘La Segunda Dosis‘ (Periodista Digital) se muestra completamente indignado con el descontrol migratorio que está sufriendo España, con especial incidencia en Canarias.

Se pregunta cómo se pagan esos billetes:

Hemos denunciado sindicalmente, lo he denunciado personalmente, que entran por Barajas para situarte en la situación, ¿vale? Aparte de las pateras, aparte de las narcolanchas que transportan inmigrantes, han entrado, se quedan en la sala asilo de Barajas, porque fíjate, compran un billete casualmente en Air Maroc, la línea aérea del rey de Marruecos, se van a Honduras o El Salvador y cogen un avión que hace escala en Madrid para irse a otro destino europeo y se quedan ya en Madrid en la sala asilo. Rebeca, ¿quién paga estos billetes? Porque esta gente no tiene para vivir, no tiene para subsistir y sobrevivir en su país. ¿Quién paga estos billetes? Primera.

Segunda, hemos desmontado una mafia hace unos cuantos días en los cuales cobran una entre 3.500 y entre 3.000 y 5.000 euros por ir en patera o en cayuco y hasta 20.000 euros por ir en narcolancha, con lo cual tardan mucho menos y tienen mucho menos peligro de la vida. Repito, ¿quién paga estos gastos? Porque me hace mucha gracia.