Teresa Freixes desmonta el pufo catalán: «¡Se piensan que vamos a aplaudir con las orejas!»

Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional, desmonta en esta entrevista en ‘La Retaguardia’ (Periodista Digital) el auténtico timo del tocomocho que supondrá el llamado concierto catalán.

Esta experta académica no se corta a la hora de llamar a las cosas por su nombre:

Está convencida de que el conjunto de los españoles no se va a tragar este auténtico pufo:

Reclama hacer mucha pedagogía para que se sea consciente de las consecuencias que puede tener esto:

Pero no, hay que hacer mucha pedagogía, hay que decirles, señores, esto no es así, esto no es federalismo, todo lo contrario, esto es avanzar hacia un confederalismo simétrico, en donde unos cuantos van a ser privilegiados y el resto no lo van a ser. Esto es ir en contra de los principios básicos de cooperación y coordinación que son propios del federalismo, porque resulta que lo están acordando bilateralmente un pequeño partido político de una comunidad autónoma con prácticamente el Gobierno del Estado. Entonces, esto no lleva a ninguna parte. Esto nos va a destrozar, de alguna manera, los criterios en los que se tiene que basar un país democrático hoy en día en la Unión Europea.

Y hay que hacer mucha pedagogía para hacer entender que realmente las cosas no son como nos intentan vender, sino que son de otra manera. Quieren también que Cataluña tenga una posición privilegiada en lo que son las relaciones exteriores. Cuando las relaciones exteriores son competencia exclusiva del Estado. Y todo este tema de las embajadas y demás, en fin, digamos, rompe cualquier política exterior que alguien quiera hacer con cara y ojos.