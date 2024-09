Alfonso Rojo: “El consejo de Milei a Feijóo y Abascal y la última traición del dúo Zapatero-Sánchez”

No voy a decir que se despeja el panorama, porque está cada día más embarullado, pero coincidirán conmigo en que se confirman algunas de nuestras tesis más sombrías.

Siempre hemos sostenido desde aquí que la izquierda española en su conjunto, con los dirigentes del PSOE en general y el inefable Zapatero en particular, apoyan sin rubor a los torturados chavistas.

El último episodio, este pasado fin de semana, ha sido sacar de Venezuela y traerse a España como exilado político a Edmundo González, el ganador de las últimas elecciones presidenciales.

Habrá quien se consuele pensando que se ha salvado la vida a Edmundo, pero la triste realidad es que Sánchez, con Zapatero de mamporrero y Albares de masajista, le ha quitado un problema al tirano Maduro, facilitando que se aferre al poder ilegalmente en lugar de entregarlo en Navidades como manda la democracia y exigen decenas de gobiernos decentes, pero no esta patulea que tenemos incrustada en La Moncloa.

Queda en Caracas la valiente Maria Corina Machado, desafiando a los verdugos, pero la cosa pinta cada día peor en la país hermano.

Tampoco aquí luce brillante o despejada.

Los dirigentes de esa empresa de colocación trufada de corruptos que es el PSOE celebraron el sábado Comité Federal y como pronosticamos reiteradamente desde Periodista Digital, no ha pasado nada.

Page y Lambán, preocupados por el desgaste que puedan tener en sus regiones los apaños de Begoña, las trapacerías del hermano músico de su jefe y sobre todo, el atraco al conjunto de los españoles del Cupo Catalán pactado por PSOE y ERC, soltaron algunas frases.

Sánchez meneó un poco la cabeza y la sumisa tropa aplaudió, no a los críticos sino al amo, quien anunció que seguirá en el trono, ignorando al Parlamento y pasándose la Justicia por la entrepierna.

Para Sánchez, gobernar no consiste en legislar, tomar iniciativas o resolver problemas.

El marido de Begoña asume desde hace mucho que gobernar es viajar en Falcon, veranear en La Mareta, hacer ricos a cuenta del erario público a parientes y amiguetes y chupar del frasco.

Y parece decidido a seguir así por lo menos otros dos años.

Yo sostengo que si apretamos los periodistas no amarrados al pesebre y los jueces no titubean lo echamos mucho antes, pero eso exige que la oposición juegue a lo grande y no se pierda en mamonadas

Seguro que escucharon la semana pasada el mensaje que el argentino Javier Milei mandó a VOX y PP, durante el llamado Foro Madrid, a propósito de lo que debe hacer el centroderecha español:

«No nos podemos dar el lujo de la dispersión y las peleas intestinas”.

Hoy publica una encuesta Voz Populi, uno de los diarios digitales que con más tesón pelea contra el sanchismo, que atribuye al PP 152 diputados que sumados a los 28 que obtendría VOX dan 180, cuatro por encima de la mayoría absoluta.

El sondeo hasta le asigna 3 escaños a los del antitaurino Alvise.

¡Estupendo!

El drama es que no está previsto que haya elecciones a corto plazo.

Y para que las haya, tenemos que dejarnos de pendejadas y hacer oposición como si no hubiera mañana.