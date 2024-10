García Serrano: “Sánchez es más culpable que Judas y Begoña tendría que ir a prisión”

Durísimo.

El periodista Eduardo García Serrano se muestra tajante sobre los escándalos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez.

“Es más culpable que Judas”, afirma García Serrano sobre la responsabilidad del presidente. Recuerda que el líder del PSOE ascendió al poder con una moción de censura en la que se señalaba la responsabilidad de Mariano Rajoy en la corrupción de su partido.

Sin embargo, el presidente de Gobierno no aplica esa misma vara de medir para sí mismo. No contento con los escándalos de Tito Berni y el llamo caso Koldo; el presidente sigue sin ruborizarse -ni disculparse – por los casos impresentables de su esposa y de su hermano.

Más allá de que existan o no responsabilidades penales, no se puede consentir que la pareja del presidente de Gobierno haya convertido Moncloa en una oficina de negocios particular. Tampoco, el que se haya premiado con una cátedra en una universidad pública a alguien que no cumple con los requisitos para ello. Menos aún, que la temática de la misma haya sido la captación de fondos públicos.

Aunque aquí, García Serrano se muestra contundente: “Tendría que ir a prisión”, afirma el periodista ante todos los indicios que apuntan a la culpabilidad de la esposa de Pedro Sánchez.

De igual forma, la cantidad de irregularidades que rodean al hermanísimo David Sánchez también deberían obligar al líder del PSOE a, cuando menos, disculparse, y dar explicaciones. Muy al contrario, el presidente cada vez más débil -pero no por eso menos peligroso – sigue en su huida hacia adelante.

Los responsables de todos estos escándalos son los comodines de siempre: el fascismo y la ultraderecha. A ellos les ha sumado unos nuevos: los ‘pseudomedios’, ‘presudoperiodistas’, ‘lawfare’ y ‘fango’.

Estos y otros asuntos de actualidad serán tratados por Alfonso Rojo en ‘24×7’ junto a García Serrano, Juan Velarde y los reporteros de calle, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas.