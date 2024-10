“¡PSOE, organización criminal!” Díaz-Pache (PP) llama ‘mafia’ al partido de Pedro Sánchez

Durísimo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, no se ha cortado a la hora de responder a la izquierda en el Pleno de este jueves, 17 de octubre.

El popular primero ‘felicitó’ a la portavoz de MásMadrid, Manuela Bergerot, por “mantener la ilusión infantil” de que aplicando las recetas comunistas que han fracasado durante más de 100 años en distintos países. “En hora buena por eso”.

Luego centró su atención en el partido socialista y les achacó que se encuentran en una deriva sanchista, que les ha llevado dejar de ser una formación constitucionalista.

En medio de su turno de palabra, Díaz-Pache fue interrumpido por parte de la bancada de izquierda que se molestó por las verdades que soltaba el popular. Sin embargo, no se dejó amilanar: “No, Lorena Morales, deje usted el teatro, por favor, que llega muy tarde para eso. Ustedes están defendiendo una organización criminal”.

Les echó en cara que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tienen casos de corrupción que copan el ‘abecedario de la corrupción’. Tantos que se tardarían demasiado para llegar a la B de Begoña. Por todas estas situaciones impropia de una democracia sana, ha catalogado al gobierno como una auténtica mafia.

“Ayer el señor Sánchez le copió a usted, señor Lobato, le copió a usted porque llevó al Congreso algo que no le conviene, un tema que no le conviene, sacó el abecedario de la corrupción. No vamos a poder llegar a la B de Begoña, porque vamos tarde con eso también, pero solo con la A tenemos Aldama, tenemos a Ábalos, tenemos a Álvaro García Ortiz, el fiscal imputado, a Zagra, el hermano imputado de Sánchez, el África Center de la mujer imputada, AENA, a quien mandaban borrar los vídeos. Señorías, lo del Gobierno ya no es corrupción. Pistolas, dinero en efectivo, maletas de narcodictadores, lingotes de oro, dinero de millones para empresas… amenazas a medios. Esto no es corrupción. Esto no es corrupción. Esto tampoco es un gobierno, tampoco es un partido. Esto es la mafia y ustedes son los cómplices de la mafia”.