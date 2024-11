El brutal alegato de Paz Padilla contra políticos como Pedro Sánchez por la pésima gestión de la DANA

La actriz y presentadora de televisión Paz Padilla ha cargado contra los políticos y la administración pública por la pésima gestión de la catástrofe ocasionada por la DANA.

La colaboradora de TardeAR ha usado sus redes sociales para denunciar el mal manejo de la situación, aprovechando su plataforma para dar voz “a todas las personas que están pasando por el calvario que se está viviendo en Valencia”.

Comenta que grabó una conversación con dos compañeros de la zona que están viviendo de primera mano todo lo que está pasando. Le explicaron “lo que llega, lo que no, la desinformación, los bulos, las mentiras, sobre todo la frustración que están viviendo”. Confiesa que es tan duro y crudo lo que le comentan que no se atreve a publicarla.

También atiza al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por estar más pendiente en sacar tajada política a la tragedia, y al mandatario autónomo, Carlos Mazón, por su respuesta ante la crisis humanitaria está viviendo la región.

Padilla exige a los políticos que no mientan más, que no se contengan en el envío de los recursos porque todavía hay muchos municipios donde todavía no han llegado los militares y la ayuda es nula. Además, clama porque difundan las cifras sobre los muertos y desaparecidos.

“No hay control, no hay servicios públicos, no hay gestión por parte de quienes debería haberlo para sacarnos de todo esto porque yo no soy de Valencia y no vivo allí pero me duele como si lo fuera. Me parte el alma y me llena de rabia porque pagamos unos impuestos que solo sirven para pagar asesores que trabajan para conseguir subir puntos en las encuestas. Exigimos información, coordinación, transparencia y sobre todo, responsabilidades. Habéis tocado lo más importante que nos une a todos los españoles, la humanidad y la vida”.