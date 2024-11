Cepeda vaticina que la silente Begoña seguirá ‘mudita’: «Se cree por encima de la ley»

Que nadie espere que Begoña Gómez abra la boca.

Al menos cuando acuda a una comisión de investigación en sede parlamentaria o cuando le toque estar frente al juez Juan Carlos Peinado.

Juanma Cepeda, abogado, comentó en ‘La Retaguardia‘ que está convencido de que la mujer de Pedro Sánchez va a dilatar el proceso y además para acabar haciendo lo de siempre, acogerse a su derecho a no declarar, «creyéndose por encima de la ley».

El letrado se muestra seguro de que a Peinado no le van a pillar en un renuncio y que no va a montar un pollo por el famoso viaje a Brasil de la esposa de Sánchez:

Al juez Peinado le da igual darle la citación este lunes que dársela dentro de un mes. Y la prueba evidente es lo que ha hecho. Ha dicho, no hay problema, usted me justifica que efectivamente esa fecha no puede usted venir. Con independencia de que la invitación que le hayan hecho sea anterior o posterior a la citación judicial. No hay problema, venga usted el 18 de diciembre. ¡Ojo, si el 18 de diciembre le salen con otra historieta como ésta, pues a lo mejor Peinado se puede mosquear! Esa es otra cosa.

Pero ya verás como no, ya verás como no. No se va a mosquear. Porque insisto, desde un punto de vista de una estrategia de defensa de Doña Begoña, el aguantar o dilatar un mes más para, fíjate, iba a decir, para preparar una declaración, si es que no va a declarar tampoco, nos da igual. Es decir, muchas veces se utilizan este tipo de añagazas diciendo, ‘bueno, me entregan la querella y a los dos días me citan para declarar. Bueno, pues sí. Pues en dos días no me da tiempo a prepararlo con el abogado, a estudiar, que es lo que voy a decir’.

Si da igual, el 18 de diciembre le entregan la nueva querella. Y la van a decir, venga usted dentro de una semana a declarar. Y cuando llegue dentro de una semana a declarar, va a decir lo mismo que dijo la primera vez y lo mismo que dijo ante la Asamblea de Madrid. Me acojo a mi derecho a no declarar. Punto y pelota. Se acabó.