Albert Castillón: ¡Qué transformación de Begoña Gómez en el juzgado!

El periodista Albert Castillón analiza en La burbuja de PERIODISTA DIGITAL el cambio en el comportamiento de Begoña Gómez para afrontar la causa que la señala por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

La esposa del presidente volvió a sentarse ante el juez Juan Carlos Peinado pero a diferencia de las dos ocasiones anteriores, este miércoles sí declaró. Eso sí, respondió solo a las preguntas de su abogado.

Castillón desvela que ha habido un cambio en la estrategia de la defensa de la esposa del presidente. Empezando por el despliegue policial que ha sido mucho menor que en otras ocasiones, así como en su actitud apareciendo más cercana. “Hoy estaba hasta simpática”, apunta.

“Me gusta que al fin parezca un ser humano normal. Que ahora responda aunque sea a su abogado. La estrategia de Begoña Gómez ha sido nefasta. El peor abogado del mundo es el suyo, no lo querré yo jamás para mí, porque le ha aconsejado no hablar en dos declaraciones ante el juez que la han puesto en peor situación. No espere que diga la verdad porque está imputada y miente, pero al menos responde y eso es un paso”.

En cuanto al otro caso que es un verdadero dolor de cabeza y el más grave para Pedro Sánchez, la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo, el periodista destaca que es evidente que hay un pacto con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García.

“Ya se han mostrado las cartas, ya sabemos que hay un pacto -a mí me dicen, presunto chantaje- de Koldo y Ábalos contra el PSOE y Sánchez. Por lo tanto, debido a esas amenazas hay un pacto de no agresión. Es evidente en cada entrevista que han hecho, como la de Koldo el otro día, o en las declaraciones ante el juez: no atacan al PSOE, no se atacan mutuamente más que en cuestiones menores y ni mencionan al número 1”.