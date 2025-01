Jordi Évole va de víctima ante el “nivel de trincherismo” y le cae la del pulpo

Vergonzoso.

El periodista Jordi Évole se ha llevado una ensalada de hostias en las redes sociales por el sectarismo de la izquierda y luego por ir de víctima ante la tensión política que se vive actualmente en el país.

El director de ‘Lo de Évole’ publicó una promo de la nueva temporada de su programa protagonizada por Mario Vaquerizo que no tuvo la reacción esperada entre sus seguidores, que se mostraron ‘asqueados’ porque entrevistara al músico que se ha mostrado abiertamente a favor de Isabel Díaz Ayuso. Ante la avalancha de comentarios negativos, el periodista salió estupefacto a dar explicaciones:

“Han sido bastante flipantes las respuestas a este tuit. Por alusiones:

-Mario Vaquerizo es el protagonista de la promo de la vuelta de

@LoDeEvole

-Mario Vaquerizo no será uno de los invitados esta temporada a mi programa. Pero si lo fuese, ¿pasaría algo?

-No concibo un país en el que no te puedas relacionar con gente que no piensa políticamente como tu.

Y ya está.

La semana que viene anunciamos invitados. Feliz año!!!”