Raúl del Pozo acorrala a Sánchez por sus desvaríos totalitarios: «Roza el trastorno»

Raúl del Pozo tiene claro el diagnóstico sobre Pedro Sánchez.

El columnista de ‘El Mundo‘ le da hasta en el velo del paladar al presidente del Gobierno socialcomunista al que ve en los últimos tiempos más que desubicado.

Critica abiertamente que el dirigente socialista se tome las sesiones de control y sus comparecencias como si no fuesen con él, contestando básicamente lo que le viene en gana:

El presidente del Gobierno insiste en su dialéctica de besugo –persona torpe y necia–, que consiste en responder sin coherencia alguna a lo que se le pregunta en el Congreso. Ha aprendido de los populistas que, cuanto más exagerada y pueril sea una mentira, más se la creerá la gente. Y ha convertido esto en un arma tosca por su debilidad y acorralamiento. Masculla la letanía de la «máquina del fango» y los jueces ultra. Se engancha a la ultraderecha como relato porque es su seguro de vida. Tiene en contra a los magistrados y a los fiscales que no ha nombrado, y a los demócratas convencidos de que no hay libertad si no hay separación de poderes. Pedro Sánchez se agarra desesperadamente a la politización de la justicia.