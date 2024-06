Alsina alucina con la reacción del Pilar Alegría sobre el auto de Begoña Gómez: «¿Por qué opina sobre algo que no le afecta?»

El Gobierno Sánchez salió en tromba.

Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, se convirtió en la abogada defensora de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, para alegar que, a pesar de la citación judicial del 5 de julio de 2024, no hay caso.

Carlos Alsina, desde su editorial en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), se mostró estupefacto por la manera en la que el Ejecutivo convirtió la sala de prensa de La Moncloa en un acto de apoyo sin fisuras hacia Begoña Gómez:

Si Gómez no está en política, ni es Gobierno, porque no es ministra, ¿qué diablos hace la portavoz del Gobierno opinando sobre el auto que afecta a Begoña Gómez? Que se sepa, la ministra es portavoz del Gobierno de España. No es portavoz de la pareja de quien preside el Gobierno de España. Y dice la ministra portavoz, es que nos hemos enterado por los medios de comunicación, ¿y por qué no habría de enterarse el Gobierno por los medios de comunicación? Si el Gobierno no es parte afectada en este asunto.

Aseveró que el Ejecutivo no tiene ni arte ni parte en esta historia:

¿Qué tiene el juez, que notificarle al Gobierno algo? ¿En calidad de qué? Nos hemos enterado por los medios de comunicación, pues claro, pues como yo, claro. Pero estamos tranquilos, dice la portavoz del Gobierno. El Gobierno se declara tranquilo, pues muy bien, oiga, pues muy bien. ¿Y por qué no habría de estar tranquilo el Gobierno? Si es que la señora Gómez no es el Gobierno. Si el Gobierno en toda esta historia no pinta nada. El Gobierno no tiene ni que tener postura sobre este auto judicial.

Remachó asegurando que si se quiere comentar este caso de Begoña Gómez, lo normal es hacerlo fuera de La Moncloa y no hacer un abuso de las instituciones: