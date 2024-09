Carlos Alsina vuelve con todo y destroza las triquiñuelas de Pedro Sánchez para permanecer en La Moncloa

Retorno por todo lo alto.

El periodista Carlos Alsina ha vuelto de vacaciones en forma. En su monólogo, ha reflexionado sobre el nuevo curso político y el panorama actual, que considera está “desquiciado”, en especial con un presidente de Gobierno a la deriva y maniobrando para permanecer en La Moncloa sin importar el costo.

“La España política es ésta en la que el Gobierno proclama, como si fuera meritorio, que está decidido a presentar unos Presupuestos del Estado para el año que viene en el Parlamento. Alabado sea el Gobierno. Si es que, ocurre que no es opcional, es obligatorio. Esto ya lo recordamos el pasado mes de marzo sin ningún éxito, por cierto: no es el gobierno el que elige cuándo presenta Presupuestos y cuándo no los presenta. Tiene la obligación Constitucional, como diría el presidente que es muy celoso de las obligaciones constitucionales de los demás, tiene la obligación de presentarlos, tenga o no asegurado que prosperen esos Presupuestos”.

En este sentido, atizó tanto a Pedro Sánchez como a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su chapuza al momento de no presentarlos, violando su deber legal con la excusa de que “no había clima para unos nuevos Presupuestos”.

“Quién sabe si la frase resumen de este otoño no acabará siendo ésta, cinco segundos de Just Peter, o sea, Pedro Sánchez antes de ser presidente: ‘Un gobierno sin Presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que gobernar no consiste en vivir en La Moncloa’. ¿En qué consiste gobernar, sino en permanecer, presidente? Esto es lo que tiene gobernar de prestado, Te inviste un grupo de costaleros, alguno de los cuales tiene cero interés en cómo le vaya España en su conjunto, y cuando hay que gobernar te dejan colgado de la brocha. Por mucha amnistía, por mucho adelgazamiento del Código Penal que hayas entregado como prenda para ser investido. O sea, Junts per Cataluña. Vete a decirle tú a Miriam Nogueras que se preocupe por la renta media de los extremeños. O que se preocupe por la igualdad entre las comunidades autónomas”.