Magdalena Álvarez (PSOE) se pone prepotente con Griso tras rebajarse su condena por los ERE fraudulentos

Tiene bemoles el asunto.

Magdalena Álvarez, exministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), mostró su faz más prepotente con Susanna Griso.

En la que fue su primera entrevista en televisión después de que el Pleno del Tribunal Constitucional estimara parcialmente su recurso de amparo después de haber sido condenada a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de Presupuestos de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias

La política socialista dio casi un bote cuando la presentadora de ‘Espejo Público‘ (Antena 3) le puso sobre la mesa la cifra de lo malversado en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía.

Ese dato, 680 millones de euros, fue desmentido por Álvarez con un punto de chulería:

¿De dónde sacas esa cifra? Es falso que en ese fraude se hayan malversado más de 680 millones de euros. La cifra saldría de la Fiscalía Anticorrupción , que es la acusación en este caso y, por lo tanto, podrá decir misa, pero aquí el que decide son los jueces, y hasta que los jueces no digan cuánto es, pues francamente no se puede decir cuánto dinero se malversó. Además, la Fiscalía también dijo que las leyes de Presupuestos eran prevaricadoras, y el Constitucional le ha dicho que no. Los fiscales dicen lo que creen que deben de decir en su momento, pero eso no es un dogma de fe, y esa cifra de 680 millones es falsa.

La exministra y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía añadió que, además, esa cifra mencionada por Griso era en realidad una cantidad presupuestada:

Magdalena Álvarez también negó la mayor respecto a que su presencia en un mitin de Pedro Sánchez en la localidad malacitana de Benalmádena respondiese, precisamente, a que unos días después ella fuese a tener una rebaja de condena:

Yo vivo en Benalmádena, estaba comiendo con una amiga ese día y ella me dijo que se acercaran al mitin, y fue con un traje azulón que llamaba mucho la atención. Me situé en primera fila en ese acto y Pedro Sánchez me vio cuando estaba hablando y me citó. Yo me levanto a saludar porque todos los compañeros aplaudieron. No hay absolutamente nada más. Pedro Sánchez no podía saber que yo iba al mitin porque no lo sabía ni yo, y adivino no es.