¡Pillado! El polémico ‘enfermero de laSexta’ confiesa que es actor a tiempo completo desde 2013

Lo de laSexta raya en lo ridículo.

El programa laSexta Xplica cada cierto tiempo presenta a tertulianos ‘anónimos’ que ofrecen testimonios sobre las penurias que pasan debido al sistema capitalista o debido a la gestión del PP en una autonomía que gobierna o a cualquier otra razón que encaja en la agenda de los partidos de izquierdas.

En esta ocasión, ha sido un tal Enrique Bofill, que exponía en el programa su precaria situación como enfermero. Aseguraba que trabaja en cuatro clínicas y en algunas semanas ha tenido que hacer faenas de más de 100 horas, para poder costear su vida en Barcelona. “El tiempo libre, sin dinero, de poco sirve”, una reflexión que fue aplaudida en el plató.

En su aparición, indicaba que vive en un piso de 60 m² y que paga 1.400 euros de alquiler en la Ciudad Condal. “Alquileres de 800 euros en Barcelona no existen y en Madrid creo que tampoco. Yo tengo que trabajar en cuatro sitios como enfermero: tengo carrera universitaria, tres másters y no puedo ser rico, pero tampoco puedo ser normal”.

“Uso mi tiempo perjudicando mi salud cuando semanas trabajo 110 horas y perjudicando mis pacientes”. Ante esa intervención los presentes aplaudieron. Sin embargo, en las redes sociales en lugar de aplaudir las palabras de Bofill, tomó relevancia quién era el supuesto enfermero.

Y es que Quique Bofill también es actor. Y aquí se complica todo, porque este enfermero-actor que aseguraba ser un pobre pluriempleado que no llegaba a fin de mes, en el programa First Dates, aseguraba que era una persona muy pija que venía de una familia bien:

“Soy de Barcelona, tengo 55 años, que se dice pronto, y me dedico a enfermero capilar, poner pelitos (…) me considero una persona muy pija, que se dice en Barcelona un niño pera, que se dice en Madrid. Pues sí, vengo de una familia bien, y lo siento, eso se nace, no se hace (…) no me presentéis a un dependiente del Pull & Bear, no eso no. Quiero gente de un nivelito”.

Pero podemos sospechar que en el programa de citas de Cuatro se sigue un guión pero ahondado en las propias redes Bofill, él afirma que se dedica únicamente a la actuación. Así lo señala en sus perfiles de Instagram y, de forma más llamativa, en LinkedIn, una red enfocada en el ámbito profesional, no menciona nada de su experiencia y formación como enfermero.

Pero no conforme con esto, el propio Bofill afirmaba primero en 2017, y luego hace apenas tres meses, que dejó de ser enfermero en 2013, en una entrevista tras obtener el Premio Mediterrani 2024 por su trayectoria como actor y presentador profesional.

“Es curioso de explicar o curiosa anécdota, yo soy enfermero de profesión y hasta 2013 trabajé de enfermero. Fueron como 20 años de profesión pero siempre de jovencito me había gustado el mundo de la actuación, el mundo del cine; el grupo Parchís eran amigos míos cuando yo era pequeñito, entonces como que me gustaba ese mundillo pero en casa no me dejaron estudiar interpretación (…) Pero en 2013, decidí hacer un cambio, darle un giro a mi vida”.

El #BuloDelEnfermero de la Sexta que trabaja como enfermero en 4 clínicas pero que dejó enfermería en 2013 para dedicarse en exclusiva a la actuación profesional.

Me quiero morir. 🤣🤣🤣

Simplemente maravilloso. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/krwvSRE5dd — eldisidenteOK (@eldisidenteOK) September 1, 2024

Aseguró que al año de estudiar le llamaron para hacer teatro en Madrid y en Barcelona. Además, afirmó que estuvo haciendo tres obras de teatro a la vez en la Ciudad Condal. “Acabé reventado pero me encantaba, evidentemente”, confesó al entrevistador.

Y es que el enfermero-actor de la polémica ha salido en producciones muy populares como El corredor de la muerte (Movistar), Templanza (TVE) o Sky Rojo, lo que hizo que varios usuarios de las redes sociales lo reconocieran y se encendiera la polémica.

De hecho, en la entrevista indicó que desde 2015 ha estado «haciendo cine, televisión, teatro, bastantes cositas, no me puedo quejar en lo absoluto”, afirmó. También indicó que le gustaba ser enfermero pero que siempre tuvo la espina clavada de la actuación.

“La actuación es un hobby”

Luego de la polémica y pese a toda la evidencia que retrata la incongruencia de su participación en el programa de laSexta, el propio Bofill colgó en las redes sociales un vídeo asegurando que sí que es enfermero y que la actuación es solo un pasatiempo. Además, difundió los títulos y certificados que acreditan sus estudios.

“Hay un revuelo porque dicen que soy actor. No, soy un actor como hobby, de vez en cuando he hecho algún casting. Yo soy enfermero, trabajo en cuatro clínicas, evidentemente, no a cuarenta horas en todas, hago guardias de noche, trabajo de mañanas y fines de semanas y festivos. Algunos libro, claro, porque me deben vacaciones. Pero que os quede claro que soy enfermero”.

Pese al vídeo, la propia comunidad de X (antigua Twitter) señaló toda la evidencia que hay sobre la verdad detrás de la vida profesional actual de Bofill. Sin embargo, laSexta solo se limita a decir que toda la comunidad está equivocada.