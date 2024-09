Silvia Intxaurrondo (TVE) se gana el bocadillo de hoy defendiendo la ‘ley Begoña’ de Sánchez contra los periodistas

No fue sorpresa.

Pero estaba claro que Silvia Intxaurrondo iba a comprar la mercancía salida del horno de La Moncloa recién calentita.

La presentadora de ‘La Hora de La 1‘ (TVE) salió a aplaudir la llamada ‘Ley Begoña‘ e incluso a reclamar multas contra los periodistas o medios de comunicación que, según su criterio, incurran en mentiras.

Mire igual hay que ir delante de un juez. Voy a desarrollar el argumento. Uno va delante de un juez y le dice, han publicado esto, y esto es mentira. Pues un juez multa a ese medio de comunicación, y si la multa es cuantiosa, yo sospecho que se le van a quitar las ganas de seguir. A ese y a todos los demás. Yo no estoy hablando de calumnias, yo estoy hablando de mentira. Porque muchas veces se puede calumniar tergiversando la información. Pero la mentira es un hecho objetivo. Eso sería desmotivador para los bulos

Y más adelante insistió con el tema de la multa:

600 euros no es una multa significativa. Una cosa es el delito de calumnias y otra cosa es otro delito que ahora mismo no existiría, que es el de mentira. Y en todo caso en el de calumnias una multa de 600 euros. Yo no hablo de una multa significativa hablando de 600 euros.