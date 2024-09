Feijóo se merienda en vivo a Casqueiro (‘El País’): «Es patético sacarme un contrato de 2015 para tapar lo de Begoña»

Fue a por lana y salió trasquilado.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, fue el invitado estelar en el programa ‘La Mirada Critica‘ (Telecinco).

Javier Casqueiro, corresponsal político de ‘El País‘, trató de buscarle las vueltas al expresidente de la Xunta de Galicia sacando a colación un contrato de antaño

La respuesta de Feijóo fue, sencillamente, colosal:

Mire, todos los contratos que he hecho a la Xunta de Galicia durante el Covid ya están colgados en la página de transparencia de la comunidad autónoma y todos se han remitido al Parlamento. Usted refiere a un contrato que si usted lee la noticia de eldiario.es comprobará, primero, que el novio de la señora Ayuso no tiene nada que ver con ese contrato, lo dice el periódico, no lo digo yo. Y en segundo lugar, que yo sepa, tampoco lo sé, en el año 2020 creo que esa persona no era ni siquiera novio de la señora Ayuso, como usted se puede imaginar, yo no le pregunto a los presidentes autonómicos si tienen novio o novia y quién es su pareja en el momento oportuno.

E insistió en que él no tiene ni arte ni parte de los líos judiciales de la esposa de Pedro Sánchez:

Pero mire, honradamente se lo digo, yo no soy responsable de que la señora Begoña Gómez esté delante de un juez. Yo no soy responsable que el hermano del presidente del Gobierno parece ser que no quiere pagar Hacienda y se va a vivir a Portugal, aunque no está claro que viva en Portugal. Y a partir de ahí empiezan a revisar los contratos de la Junta. Pero señor Casqueiro, yo somos gallegos. ¿Por qué esto no lo hacían cuando estaba yo? Porque a mí no me discutían los contratos que firmaba. Y ahora que llevo dos años y medio en Madrid empiezan a sacar contratos del año 20, del año 15, del año 18. Patético. Se lo digo honradamente. Esto es patético. Por consiguiente, a mí me hace gracia porque cada día observo que para tapar los problemas del presidente del Gobierno sacan contratos del señor Feijóo de los años 20, 21, 18, 15. Creo que es ser un poco más serio, ¿no? Vamos, creo yo. Me parece que esa estrategia de defensa no es la más adecuada.