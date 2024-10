Nicolás Redondo estalla contra el último regalo de Sánchez a los golpistas: «Lo ha convertido todo en un zoco»

Reflexión que hace, reflexión que la clava.

El exsocialista Nicolás Redondo Terreros reflexionó hace unos días en sus redes sociales sobre la dádiva del Gobierno Sánchez a los golpistas catalanes en lo referente a desclasificar los documentos secretos de lo sucedido el 17 de agosto de 2017 con los atentados en las Ramblas de Barcelona y otras localidades catalanas:

En ‘Espejo Público’ (Antena 3), el que fuera líder de los socialistas vascos se explicó aún con más contundencia y claridad:

Es que este asunto me preocupa y me ocupa especialmente el del CNI porque es una cuestión a la que puede que no le prestemos importancia, pero es neurálgica en cualquier país y desde luego en un país democrático también. Están así, por eso quiero explicarme, están tan importantes para mí simbólicamente, que fue el primer conflicto que tuve con mi partido porqu esto ya lo propusieron para la elección de la mesa del Congreso de los Diputados.

Insistió en que el servicio de información no puede ser moneda de cambio:

Vamos, si hay algo sensible que se debe preservar, que no puede estar sometido a dimes y diretes, es el servicio de información de un país. No sé lo que hay en esos papeles. Pueden ser papeles en blanco, qué sé yo, me da igual. Pero han pasado la criba de la ley, de los jueces y han pasado la criba de una comisión, si no recuerdo mal, y de la Justicia.

¡Oiga, no sometan a esa institución que ya tiene problemas de antaño! Una directora tuvo que cesar, la tuvieron que cesar, han puesto a otra. Eso es muy importante. Y eso se tiene que preservar, a mi juicio, por encima de cualquier otra cosa.