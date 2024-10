Ferreras, al rojo vivo con un pullazo demoledor contra Armengol y el PSOE: «Controlar RTVE, más importante que los muertos»

Ni los más cafeteros le compran la medida a Francina Armengol.

La presidenta del Congreso de los Diputados no tuvo la jornada más afortunada este 30 de octubre de 2024.

Con los datos oficiales de los primeros muertos dejados por la DANA, se optó por reanudar el pleno con la sesión de control al Gobierno.

No fue hasta que Ester Muñoz, diputada del PP, reclamó desde su escaño la posibilidad de suspender la sesión y centrarse en trabajar por lo que estaba acontenciendo especialmente en varios pueblos de la provincia de Valencia y en la localidad albaceteña de Letur.

Armengol optó por reunir a la Mesa del Congreso y se decidió en el encuentro suspender el pleno… salvo el punto tocante a los cambios en RTVE que sí se sustanció.

Pues hasta en laSexta, en el programa ‘Al Rojo Vivo‘, le dieron para el pelo a Armengol y a la mayoría progre de la Mesa del Congreso.

José Enrique Monrosi, tertuliano habitual del programa, se mostró contundente:

Es un día, lamentablemente, para sentirnos profundamente avergonzados de nuestros representantes públicos. Uno piensa que ante tragedias de esta magnitud van a estar a la altura, pero ya tenemos también la experiencia de la pandemia, donde muchos de ellos tampoco lo estuvieron cuando morían cientos de ciudadanos cada día.

No tiene ningún sentido, no sé dónde estaban anoche los diputados, la presidenta del Congreso, cuando ya se sabía que había decenas de desaparecidos, para que no se haya tomado una decisión esta mañana a primera hora. No ha tenido ningún sentido que eche a andar la sesión de control. No entiendo por qué, si a las 9.10, 9.15 el Partido Popular ha propuesto, bajo mi punto de vista, de manera acertada, la suspensión de la sesión de control, no lo ha propuesto antes, no se ha debatido antes.

Y por último, es una vergüenza infinita también que, habiéndose suspendido esa parte del Pleno, se haya mantenido y tengamos ahora mismo a nuestros diputados en el Congreso debatiendo sobre una cosa como RTVE y votando sobre un decreto de ese tipo para repartirse el control de la televisión pública, mientras tantos conciudadanos están buscando a familiares que no saben dónde están desde anoche.