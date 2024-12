Ketty Garat estalla ante las insidias de la sanchista Esther Palomera: «Llevo tres años vejada por algunos compañeros periodistas»

Estalló como nunca.

La periodista Ketty Garat (‘The Objective‘) no le pasó ni media a Esther Palomera.

La de ‘eldiario.es’, en el programa ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco), volvió a poner en tela de juicio las informaciones que sobre el ‘caso Koldo‘ había ido sacando la redactora del periódico dirigido por Álvaro Nieto.

Esta, sacando el carácter enérgico y batallador que siempre demuestra en todas las tertulias, puso contra las cuerdas a la ahora ‘pupila’ de Ignacio Escolar, que se empecinó en decir que lo que años atrás se publicó sobre Ábalos eran meras fruslerías:

Lo que se publicaba hace tres años de Ábalos no era lo que estamos conociendo ahora, Ketty, por favor. Hace tres años nadie hablaba del cobro de comisiones ni de mordidas. Se hablaba de la vida disoluta privada de José Luis Ábalos, pero no del cobro de comisiones, que es lo que está en los tribunales, Keti, hombre. Yo no voy a levantar la bolsa con ti. Y vas a hablar ahora, venga, Ketty.

Ketty Garat replicó:

Se hablaba de las elevadas facturas que muchos negabais y que tres años después nos las encontrábamos en el diario El País. Y se hablaba de los viajes de José Luis Ábalos a República Dominicana y a Guinea Ecuatorial con empresarios que cobraban cantidades muy importantes precisamente de la trama Koldo. Sí, señor, eso se publicó, pero como no lo leéis y habláis de las cosas a golpe de oído, pues estamos donde estamos.

Palomera quiso zanjar la cuestión con contundencia:

¡No mientas!

A lo que la del diario ‘The Objective’ ya no pudo más y fue a por todas:

Perdóname, yo no miento. Como bien se ha demostrado que con el paso de los tiempos todo lo que se ha ido publicando era cierto.

La de ‘eldiario.es’ siguió erre que erre:

No, la sentencia no dice eso. La sentencia no dice eso.

A lo que Garat respondió: