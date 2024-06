Alvise cuenta en exclusiva a Alfonso Rojo su plan: renuncia de sueldo, aforamiento y lucha contra corruptos

Fue la gran sorpresa de la noche electoral este 9 de junio.

Alvise Pérez -que acumula casi un millón de seguidores en Instagram- logró entrar el parlamento europeo con tres diputados. El analista y consultor político encabezaba la lista de la agrupación de electores ‘Se Acabó La Fiesta’ (SALF).

El activista lograba más de 800.000 papeletas a su favor representando el 4,6% del total y quedando por encima de Irene Montero y Podemos que cosechó 570.000 votos.

Sin que los medios le dedicasen un espacio a esta nueva formación, Alvise logró movilizar a más de medio millón de simpatizantes.

El pasado 23 de mayo de 2024, antes del pistoletazo de salida de la campaña electoral, el líder de ‘Se acabó la fiesta’ se sentó en el plató de Periodista Digital junto con Alfonso Rojo.

En una charla desenfadada, Alvise desveló al director del medio los motivos que le llevaron a montar su partido.

En primer lugar, el activista confesaba que gracias a su escaño conseguiría un “privilegio político” del que no disponen los ciudadanos debido a su aforamiento.

Conseguiría, con ello, “protegerse judicialmente” y tener un cierto “amparo” ante los juicios que “ministros, mercenarios y corruptos” le ponen cada semana.

Además, el líder de ‘Se acabó la fiesta’ recalcaba que, en España, “hay un gran problema de corrupción partitocrática y mediática” sumado a “un gran problema de legitimidad” en las instituciones españolas.

En cuanto a la jugosa cantidad que empezará a desembolsarse a partir de ahora, Alvise afirmó que “cobra más de lo que cobra un eurodiputado”.

La renuncia de su sueldo -que ha sido uno de los temas más destacados de su campaña- le llevará a hacer un sorteo entre su comunidad de seguidores.

“No voy a cobrar un solo euro público de absolutamente nada en toda mi vida, no lo necesito y no lo quiero”, confesó a Rojo.

En cuanto a los pasos a seguir tras su llegada a Bruselas, el primero de ellos -anticipó Alvise- será la gestión de su página web para que, el día 1 del mes siguiente a las elecciones, sortear dicho sueldo.

“Para empezar a hablar de cómo cambiar el sistema, de entrada, no podemos depender económicamente del sistema para vivir”, subrayó.

Preguntado sobre si se mudaría a Bruselas, el activista afirmó que no viviría en un país “fallido” como Bélgica y que representará a los españoles.