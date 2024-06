Alvise se lo pasa en grande troleando a Sánchez y a la mujer de Ferreras

Exultante.

Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta, dio la campanada en las elecciones europeas del 9 de junio de 2024 al entrar en la Eurocámara con tres escaños, uno más que la candidata de Unidas Podemos, Irene Montero.

El político, forjado en las redes sociales, no se cortó en la rueda de prensa para valorar los resultados a la hora de anunciar sus intenciones.

La primera, mandar al presidente del Gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez, a prisión:

Un mensaje directo a los criminales, incluyendo a los narcotraficantes. Narcotraficante, criminal y corruptos, no queremos más recursos para que la policía vaya detrás de vosotros, queremos meteros en prisión igual que a Pedro Sánchez. Pedro, calienta, que sales. Y más vale, Pedro Sánchez, porque aquí no somos tiranos, respetamos la ley y la democracia, y aplicando el Código Penal , más vale que te escondas en un maletero porque te vamos a meter en prisión.

También tuvo un recado para Ana Pastor:

Y una última cosa que se me olvida, que esto lo está retransmitiendo García Ferreras. Ferreras, tu mujer me sigue debiendo 25.000 euros. Ferreras, ¿puede usted, caballero, decirle a su mujer que todos los españoles le perdonamos a tu mujer los 25.000 euros si a cambio tenemos un debate libre y abierto en directo en este país? ¿Te atreves o no te atreves?