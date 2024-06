Carlos Herrera desata el optimismo en el PP tras el 9-J: «Con esos resultados, Feijóo sería presidente en unas generales»

¿Podría ser Alberto Núñez Feijóo ser presidente del Gobierno de España de poder extrapolarse los resultados de las europeas a unas generales?

Para Carlos Herrera, la respuesta provoca el optimismo en la sede del PP, aunque también apunta que el PSOE, pese a todos los éscandalos y su política de alianzas, ha conseguido resistir en la jornada del 9-J.

De ahí que el comunicador de ‘Herrera en COPE‘ dijese que, en un primer análisis, los partidos no habían salido satisfechos:

A primera vista, viéndolo muy por encima, diríamos que no ha terminado de contentar a nadie. El PP ha crecido, pero el PSOE que ha aguantado. Es decir, Sánchez pierde pero no se derrumba. Y no se derrumba porque ha vaciado la saca de sus socios aunque haya renunciado al centro y se haya convertido en una parte más de la extrema izquierda o de la izquierda extrema.

¿Podemos decir que el sanchismo ha sobrevivido? Seguramente sí, pero a costa de radicalizarse en el terreno de otros. Miren, en el 23 de julio de 2023 las 2 fuerzas del Gobierno, PSOE más Sumar, tenían un 44% del voto. Y ahora tienen un 35%. Esto son hechos. Y si quieren, es muy importante esta mañana analizar los hechos y las tendencias.