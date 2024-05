Alvise Pérez desvela ante Rojo el último ataque de Pedro Sánchez: “Su hija me querelló”

Luis Pérez Fernández (Sevilla, 1990), más conocido como Alvise Pérez, es un analista y consultor político español. Ahora, se presenta a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 como cabeza de lista de la agrupación de electores ‘Se Acabó La Fiesta’, de la cual es presidente.

Este 23 de mayo, es el nuevo invitado de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su amena conversación con el director de Periodista Digital ha dejado muchas frases interesantes:

“Soy un analfabeta académico. Soy autodidacta, he tenido que trabajar desde muy joven”

“El aforamiento me permite protegerme de los ataques del gobierno y poder luchar contra los corruptos”

“Un eurodiputado gana mucho pero voy a renunciar al 100% del sueldo. No lo necesito para vivir”

“No voy a vivir en Bruselas, ni hacer el paripé. Voy a defender los intereses de mi país”

“Lo de Milei es una estrategia de Sánchez para victimizarse y movilizar a sus votantes”

“A mí todo el mundo me pasa información: somos cientos de miles de personas organizadas para fiscalizar a los corruptos”

“Lo de Begoña no se lleva por delante a Pedro Sánchez, no va a acabar con él. Es un pseudotirano que no responde a nada”

“Ha tenido muchas demandas, la hija de Pedro Sánchez me querelló el otro día”

“España no es una democracia, es una partidocracia. No soy un reformista, soy un destructor que quiere acabar con todo para luego, reconstruir”

“A los que me quieran votar, les pido que lo hagan presencial. No me fío de Correos”