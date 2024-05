José Luis Balbás sentencia a Pedro Sánchez: «Tras el 9 de junio se le acaba el rollo de la extrema derecha»

José Luis Balbás (Villamediana, Palencia, 1958) es Economista, Auditor, ROAC, Empresario, Consultor Internacional de Mercados, Miembro del Consejo General de España, y también fue miembro del PSOE hasta 2003.

Es el invitado de Alfonso Rojo en su programa Tiempo de Hablar, de este 20 de mayo de 2024.

En esta ocasión, conversan sobre la actualidad política. En su visita al plató de Periodista Digital ha dejado varios titulares en su diálogo con Rojo:

“Sánchez no le ‘declara la guerra’ a Argentina porque hay mucho dinero de España ahí”

“Con Milei al final no pasará nada pero todo esto perjudica a Sánchez”

“¿Cuántos presidentes socialistas han venido a apoyar a Pedro Sánchez?”

“Vox es un partido conservador patriótico”

“Pedro Sánchez es incapaz de montar un acto como el que hizo Vox este fin de semana”

“Puedes decir que Meloni es de extrema derecha? Es la principal socia de Lagarde”

“El descanso de los cinco días se lo aconsejaron Zapatero y Contreras a Sánchez, pero se han equivocado”

“El día que uno va a dimitir, lo hace. No te tomas unos días”

“Sánchez ha transformado a Begoña en un personaje político internacional. Aquí lo tenía controlado pero afuera no”

“En España no hay libertad de prensa: el Estado es el gran anunciante”

“No se hace vivienda porque en los últimos 20 años los gobiernos han destruido el mercado”

“El Gobierno no construye y además, destruyeron las cajas de ahorro”

“El primer activo de ahorro del español es el ladrillo”

“Planas está acabando con la agricultura, la ganadería y la pesca. No sé para qué intereses trabaja”

“Hay que bajar los impuestos a las viviendas y aumentar la financiación”

“El centro derecha y la derecha conservadora patriótica van a ganar las elecciones europeas”

“Si Pedro Sánchez no hace valer a Illa y convocan a nuevas elecciones, sería una gran derrota”

“Después de las europeas y resolver el embrollo de Cataluña habrá elecciones generales”

“Desde el 9 de junio se acaba el rollo de la extrema derecha que usa Pedro Sánchez”