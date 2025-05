Roberto Vaquero se cachondea del violento Antonio Maestre: «Parecía una salchicha peleona»

Brutal.

El repaso que Roberto Vaquero le mete a Antonio Maestre es sencillamente colosal.

El arranque del programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) estuvo dedicado a la nueva reglamentación aprobada en el Congreso de los Diputados con la que se pretende controlar a los medios de comunicación y evitar que periodistas incómodos puedan poner en evidencia al PSOE y a sus compinches en la sala de prensa.

Y al hilo de ese asunto, salio el esperpéntico intento de agresión del tertuliano de laSexta y otros medios progres a nuestro compañero Bertrand Ndongo (Periodista Digital).

Vaquero no se cortó durante su intervención en el programa de Iker Jiménez:

Explicó el analista que tenía su gracia acusar a Ndongo de ser el agresor porque simplemente por todo el aparataje que él llevaba encima le resultaba metafísicamente imposible rozar siquiera a Maestre:

Ndongo está grabando con una mano mientras tiene el micrófono en la otra, es decir, no puede pelear. Y él está todo el rato cargando contra él de tócame, tócame. Lo hace porque está enfrente de la Policía para luego ir a denunciar. Y ha ido a montar una película que no es solo con Ndongo. Claro, que siendo Ndongo que es negro, esto toma un cariz más divertido. Dice que hay un complot de organizaciones nazis, que son de cuatro personas, y son cuatro pelagatos sin ninguna capacidad, y justo va a denunciar cuando se pelea él con una persona que es negra. O sea, es espectacular.

Vaquero recordó que Antonio Maestre es un habitual a la hora de acosar a gente:

Y él es una persona que se ha dedicado a acosar a gente. Se ha dedicado a señalar a todo tipo de personas, a exponerles, a decir que la gente se dedica a tirar micrófonos de forma violenta. Es decir, es una persona que no es un pacifista. Es inofensivo. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de ejercer violencia. Pero si por él fuera, abusaría de la gente. De hecho, a Vito Quiles le quitó el micrófono y se lo rompió. A este no se lo rompe.