Ayuso fulmina en un santiamén la falsa igualdad de la progresía: «No somos iguales ni queremos serlo»

Isabel Díaz Ayuso puso los puntos sobre las íes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, durante la segunda sesión del pleno sobre el Debate del Estado de la Región, desmontó en un plis plas la falsa igualdad auspiciada por la progresía.

La líder del PP madrileño fue contundente en su turno de réplica a Manuela Bergerot (Más Madrid):

Aclaró Ayuso que esa igualdad progre no puede implementarse por una cuestión de cajón, que no hay dos personas iguales:

Porque no hay dos personas iguales, porque no hay dos familias iguales y a mí no me van a meter en la categoría mujer cuando a ustedes les interesa. Porque cuando yo estoy en el turno de palabra y yo estoy defendiendo aquello en lo que creo, me tratan con gran persecución, de una manera inmisericordia, falsa y maniquea, a mí, a mi familia, a mi entorno o a la vicepresidenta de la Asamblea, a la que pronto le van a tener que pedir una disculpa. Para eso no son mujeres, son mujeres para el negociado, para lo mismo de siempre.