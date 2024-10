La DANA rescata del lodo otra ‘joya’ de Pedro Sánchez: «¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy pise el barro?»

La hemeroteca sobre Pedro Sánchez y sus continuos bandazos no tiene fin.

Ahora, después de los efectos devastadores de la DANA, al presidente del Gobierno, que aún a estas horas de este 31 de octubre de 2024 no ha visitado las zonas afectadas en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, le ha aparecido un viejo vídeo.

Fue el 9 de marzo del año 2015. La Comisión Permanente del PSOE, con su secretario general a la cabeza, Pedro Sánchez, se reunía en el municipio de Boquiñeni (Zaragoza) para supervisar la situación de las zonas afectadas por una descontrolada crecida del Ebro y proponer medidas para evitar nuevas inundaciones.

En aquella crecida extraordinaria, Sánchez aprovechó para desplazarse a otras zonas de Navarra y La Rioja afectadas por las inundaciones.

Y allí hizo estas declaraciones para poner a caldo al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy que ahora se le vuelven en contra:

Ha vuelto a ocurrir lo que no debía de haber ocurrido, porque necesitamos un gobierno que gobierne, que coordine la respuesta, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos, y que no se encierre en la Moncloa. Y me pregunta es qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro y venga a Aragón, visite también Navarra, La Rioja y Castilla y León para que esté con la gente y con los ganaderos y los agricultores.