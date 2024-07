SOCIEDAD DE PARVULARIO

A principios de junio de 2024, la ministra socialista Ribera- en un discurso en Valladolid- afirmó que los políticos de derecha, en España, no quieren saber nada de las mujeres, más que para que estén atadas a la pata de la cama.

En una sociedad, con un mínimo de cultura y madurez política, los oyentes se sentirían ofendidos por esta idiotez. Pero, desgraciadamente, no es el caso. Incluso Santiago Abascal ha dicho que estas palabras de la ministra socialista son ‘una payasada’. Pero una ‘payasada’ trata de hacer reír. La ministra Ribera, como buena socialista- y por ello, como buena sectaria- trata de echar fango sobre ‘la derecha’. Nada de hacer reír. Porque, ya sabemos que ‘la fachosfera’ es basura, inmundicia, franquismo, machismo, pérdida de derechos, y la obligación de ir a misa y rezar el rosario.

En una sociedad con un mínimo de cultura y madurez política, la ministra Ribera, sería abucheada. Pero no por los votantes de derechas, que también tienen grandes tragaderas, aunque no tan repulsivas. Sería abucheada por el propio público votante de izquierdas. ¿Por qué no es así?

En primer lugar, no se sienten ofendidos porque les digan bochornosas idioteces. ¿Por qué? Porque no son ciudadanos, en sentido estricto. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad crítica. Siguen a la manada, y la manada sigue al pastor. Ahora, al ‘puto amo’. Diga lo que diga. Porque son feligreses/párvulos. ¿Por qué son así?

Todas las leyes educativas, en España, son y han sido, socialistas. Veamos lo que dice, Gregorio Luri, filósofo, pedagogo y ensayista: ‘Hemos tenido muchas leyes, pero las que han entrado en funcionamiento, han sido las aprobadas por los socialistas, nacionalismos periféricos y, también, con Podemos’. (El subrayado es mío).

Desde hace cuarenta años, toda la legislación educativa, en España, es ideológicamente socialista. Esta es una de las razones de que haya tantos ‘feligreses/párvulos’ con derecho a voto.

Tampoco es casualidad que cuarenta años de leyes educativas socialistas produzcan resultados como los que, desgraciadamente, tenemos: ‘El Defensor del Profesor del sindicato ANPE denuncia que un 78% sufre ansiedad, un 12% está sufriendo un proceso depresivo, mientras que un 15% está de baja. (ABC)

Suma escolar: padres que llevan la mochila al niño hasta la puerta del colegio + padres que piden que no se premie a los mejores de la clase porque los demás pueden traumatizarse + padres que le hacen los deberes a los niños que previamente han consultado en los grupos de WhatsApp = niños blanditos, hiperprotegidos y poco resolutivos. (Berta G. de Vega/ElMundo- El subrayado es mío).

¿A quién votarán los niños hiperprotegidos y blanditos?

El socialismo desprecia el mercado y a los empresarios. Para no extenderme, pondré sólo un ejemplo. ‘El presidente de la Asociación Valenciana de empresarios (AVE), Vicente Boluda, ‘denuncia la deriva destructiva y divisiva’ hacia la sociedad civil y los empresarios. (Libertad Digital).

¿Cuál es la consecuencia de estos planteamientos ‘progresistas’ que desprecian a los empresarios y al mercado? Que la izquierda privilegia un Estado muy poderoso que se mete en la vida y hacienda de todos, desde la cuna a la tumba. Y todas, añadiría un socialista. La consecuencia es la debilidad de la sociedad civil y el poder avasallante y agobiante del Estado.

El siguiente paso es la paguita gubernamental (el subsidio) y la sumisión. Naturalmente, no se aceptan los medios de comunicación privados. Solamente medios de comunicación estatales, dirigidos por ellos, por la izquierda. ¿Qué sucede cuando monopolizan la información? Que consigue el gran objetivo: ‘la prisión sin muros’. Esto sucede cuando la mayoría ya no se ofende por las idioteces de Teresa Ribera, la ministra socialista, u otro camarada. Son felices en su idiotez progresista.

Pedro Sánchez (‘el puto amo’) es presidente, porque los feligreses/párvulos, le han votado para frenar a la ‘ultraderecha’. No para frenar a los golpistas, separatistas, comunistas y filo terroristas. Cuando se está infectado por el virus de la superioridad moral de la izquierda, se puede decir cualquier estupidez, y tragar cualquier majadería, siempre que proceda de la fuente de luz verdadera.

Y Alberto pacta con ‘el Caudillo’, el mentiroso compulsivo que amnistía a los golpistas catalanistas para seguir en el sillón, coloniza las instituciones, persigue a jueces y periodistas que no se someten y un largo etcétera de corrupciones. ¿Qué puede salir mal?

El acuerdo sobre el CGPJ- PP/PSOE, es del 25/Junio. Pues el 27 ya dicen ‘diego’. Palabra de socialista. Bolaños, ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, amenaza con no cumplir el acuerdo del CGPJ desafiando el mandato de la UE. También amenaza e insulta al magistrado Juan Carlos Peinado por investigar a Begoña Gómez por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. ‘Sufre una gravísima indefensión’.

El juez Aguirre, del caso Putin-Puigdemont, denuncia un boicot: ceses de policía judicial, falta de medios y amenazas. (LD)

Periodista Digital: ‘Bieito Rubido: ‘La mordaza a la prensa es la demolición de la democracia’.

‘Somos la izquierda putrefacta’.

Sebastián Urbina