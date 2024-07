“El lobo y el pastor”

Mi buen padre solía utilizar, para mejor educarnos, breves historias o sencillos proverbios de los que claramente podía deducirse la moraleja que encerraban. Por lo vívido de las imágenes allí sugeridas, resultaban difíciles de olvidar.

Tanto es así que, muchas décadas después, algunos de ellos continúan grabados en mi memoria y no han dejado de serme útiles las enseñanzas de allí extraídas.

Uno de sus favoritos era éste: “Las pobres ovejas se pasan la vida temiendo al lobo; pero quien finalmente se las comerá, es el pastor”

Voy a presentar lo mismo, pero desde otro ángulo; creo que fue ayer cuando algún programa de “Periodista digital” emitió un reportaje que ponía los pelos de punta.

Tres o cuatro lesbianas, metidas de lleno en eso del “orgullo”, eran entrevistadas por un audaz reportero.

La pregunta que les formulaba era muy sencilla: “¿Qué os produce más miedo, una España convertida en califato musulmán, o una España gobernada por VOX con mayoría absoluta?”

Todas coincidieron en temer mucho más a los de Abascal; como era de esperar, las razones que aducían no eran sino generalidades y vagos tópicos sin la menor consistencia. Eso, la que conseguía no tartamudear demasiado.

Debo suponer que sabían perfectamente el destino que les esperaba de caer España en poder de los islamistas.

A pesar de todo, su temor a un lobo inexistente las llevaba a preferir ser devoradas por el avieso pastor que tan eficazmente las había manipulado.

O, visto de otro modo, preferían la certeza de ser devoradas a la probabilidad, mayor o menor, pero no conocida con exactitud, de que VOX llegara a hacerles algún daño.

Es verdaderamente terrible hasta dónde puede llegar una propaganda masiva, arrolladora.

Es más terrible todavía lo cada vez más indefensa que está nuestra sociedad, lo hábilmente que han conseguido despojarla de anticuerpos.

Si vuelvo al caso francés, estremece comprobar cómo una buena parte de su ciudadanía ha vuelto a preferir ser devorada por las fuerzas que están desatando sus perversos pastores; la alternativa era un presunto lobo que, en vez de enseñar amenazantes colmillos, les ofrecía soluciones a sus dos más acuciantes problemas: la violencia hija de la inmigración y la ruina a la que les están llevando a velocidad cada vez mayor.

No estoy en condiciones de valorar la eficacia o no de las medidas propuestas por Le Pen; lo que no admite discusión es que era la única que denunciaba claramente esos problemas y proponía sus peculiares remedios.

La masiva perversidad de una mayoría de nuestros Medios de Comunicación nos lleva a la desesperanza; según ellos, Francia ha derrotado en las urnas a la perversa ultraderecha con el triunfo de las fuerzas progresistas que llevarán al país vecino por los caminos de la prosperidad y la libertad.

¡Saben todos ellos que están mintiendo como bellacos!

En realidad, lo que les suceda a los franceses, mucho me temo que les traiga al fresco.

Y, si profundizamos algo más, lo que nos pase a nosotros, también.

Están hablando en clave española; continúan su miserable campaña mostrando las amenaza de un feroz lobo ultraderechista del que sólo pueden librarnos Sánchez y sus maravillosos colaboradores.

¡Una mayoría de nuestros compatriotas prefieren también una España islámica antes de una España gobernada por VOX!

Sánchez nos está llevando, con su destructivo totalitarismo, hacia un futuro sin libertades; a un retroceso en lo económico hasta niveles de hace un siglo; a padecer una violencia salvaje que traducida en crímenes, robos y violaciones, produce verdadero pavor.

No podemos saber lo que sucedería si VOX llegara a gobernarnos con mayoría absoluta.

De lo que estoy seguro es de que eso jamás sucederá.

La pregunta que me hago es muy sencilla: ¿Existe alguna manera de escapar de la amenaza del pastor?

Eso es lo prioritario;

De lograrlo, ya nos ocuparíamos después de no ser devorados por ningún lobo.

Dicho de otra manera: ¿conseguiremos, algún día, dejar de ser ovejas?

Luis XIII… y medio