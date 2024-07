Sánchez y Feijóo, los nuevos Conde y Vizconde Don Julián de la ex España

La política del PP de Feijóo, y sus alegres muchachos del verano azul, es exactamente la misma que la del PSOE de Sánchez.

¡Lo que no entiendo es porque no se fusionan de una vez y crean el PRI español, el PPSOE!

Recientemente votaron conjuntamente, junto con los comunistas, separatistas y demás ralea, que diría Pío Baroja, la “legalización” de medio millón de extranjeros, que habían entrado, y permanecen, ilegalmente en España.

¿Acaso esa “regulación” no produce un efecto llamada, de forma que cualquier extranjero irregular, mena, menor no acompañado, paterista, etc., sabe que en España acogemos a todo el mundo, y nos hemos convertido en una nación ONG, dónde cualquier ilegal tiene más derechos que los que pagamos impuestos, cotizaciones sociales y mantenemos al Estado y al Gobierno…?

Ahora Feijóo –que gran decepción-, cede una vez más ante el PSOE, y acepta el reparto de menas, esos miles de hijos adoptivos del nuevo Conde Don Julián, Pedro Sánchez.

Feijóo sólo es valiente para insultar y faltar al respeto a VOX, el único partido que podría apoyarle, para llegar algún día al poder.

Pero lo dudo mucho, la verdad.

La única líder del PP que sería capaz de desbancar a Pedro Sánchez, y sentarle en el banquillo de los acusados, es la señora Ayuso, y es hora de decirlo, con total claridad.

Detrás de estos miles de menas y pateristas, vendrán más y más, pues es lo que sucede cuando se abren las fronteras, de par en par, y se permite la entrada a lo peor de cada casa… (En términos generales, y salvo honrosas excepciones).

La política del PP es la misma que la del PSOE, y por lo tanto, abogo por una fusión de ambos partidos, de forma que dejen de engañar a los millones de botontos y bienpensantes, que para el caso es lo mismo, y los electores sepan que el PP es la marca blanca del PSOE.

¿Qué hará VOX…?

Evidentemente lo desconozco, pues no pertenezco ni a ese partido, ni a ningún otro.

Pero sí creo que si se pierde la dignidad y los principios, por un beneficio temporal, al final se acaban perdiendo también los electores.

Dios quiera que no sea así.

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor