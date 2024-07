El Efecto Mariposa

Nuestra vida se construye sobre pequeñas decisiones diarias, basadas en hipótesis que damos por ciertas y a las que no damos especial importancia.

Pues bien, la grandeza o desastre de lo que construyamos será proporcional a la verdad o mentira de aquello que hemos dado por cierto, multiplicado por el tamaño de lo construido encima, que puede ser desde una fábrica, hasta nuestra propia vida…

Pondré un par de ejemplos.

1º Una persona escucha una conversación en un bar en la que alguien asegura que debido al calentamiento global, el gran negocio -ahora- es montar fábricas de frigoríficos en el Polo Norte, para vender neveras a los esquimales.

A partir de esa ´sesuda´ hipótesis, que nuestro personaje da por cierta, monta una fábrica de neveras en el norte de Alaska, en medio de la tundra ártica.

Pues bien, el tamaño del desastre y ruina que tal decisión le reportará, será proporcional al tamaño de la fábrica montada, así como a la cantidad de dinero invertido. A mayor tamaño e inversión, mayor catástrofe.

2º Una persona escucha una conversación en un bar en la que alguien asegura que Dios no existe. Se lo cree y a partir de ahí reconstruye su vida pasándose las leyes divinas (el honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no robarás, etc.) por el forro de los c.

Si el Innombrable por la Agenda de Colorines no existe, no ganará gran cosa, salvo algún problema con la Justicia; ahora bien, si está equivocado y ha construido su nueva vida sobre una hipótesis falsa, y el Innombrable para la Biblia Progre sí que existe, que le vaya bonito, porque le va a hacer falta, ya que no lo salvar ni el auto titulado ´puto amo´, que en realidad nunca fue más que un ´puto patas´ en patinete, cambiando de opinión en cada esquina.