Menas y Manas, Los hijos adoptivos de Pedro Sánchez

Me dan mucha penas los siete mil millones de personas, más o menos, que hay en el mundo, con grandes carencias de todo tipo: de alimentación, sanitarias, educativas, etc.

Pero los españoles no podemos socorrerles a todos…

Hay otros mil millones, entre los que afortunadamente nos incluimos, que no nos falta de nada, posiblemente fruto de nuestro esfuerzo, trabajo, ahorro…, y herencias.

Dicen, desconozco si es cierto, que Begoña la “catedrática” y Pedro, el “doctor en economía” (perdón, que me descojono) tienen dos hijas adoptadas.

Ignoro si es cierto, pues es algo que pertenece a su esfera íntima, y de ser así, me parece un gesto muy loable y noble por su parte.

Seguro que ambas podrán andar por la vida, no con un pan debajo del brazo, sino con un chorizo.

Con dos chorizos, para ser exactos, uno para cada una.

Uno regalo de Bego, la conseguidora de dinero público y privado, y otro de Pedro, que creo sigue siendo presidente del gobierno de España, aunque él se crea presidente de la república.

De la república de su casa.

Pero lo que me resulta vergonzoso, lamentable e indignante, es su política de puertas abiertas, siguiendo las órdenes de Soros y el judaísmo internacional, haciendo de nuestra Patria un auténtico lodazar, donde pululan organizaciones criminales de toda índole.

Y su interés por llenar España de menas –menores no acompañados-, y manas –mayores no acompañados-, pero que simulan ser menas, para poder acogerse a todos los beneficios de la pensión completa gratuita, las pagas para que se “inserten”, etc.

¿Por qué no se van a insertar a sus países de origen, como sería lo lógico y razonable…?

Un menor de edad debe estar con sus padres y familiares, no privado de sus seres queridos.

Ese es un derecho básico de cualquier niño, o mayor que simula ser menor…

En Aragón, por ejemplo, leo en la prensa que el 90% de los menas que se sometieron a pruebas médicas para ver su verdadera edad biológica, resultaron ser mayores de edad.

Son los que yo llamo manas, mayores no acompañados…

¿Qué necesidad tenemos de adoptarles en España?

Pedro Sánchez y su partido o partida, pueden ser muy generosos, más bien derrochadores, con su dinero, pero no con el nuestro.

En Marruecos, Mauritania, Argelia, etc., hay más de veinte mil menas –y manas-, dispuestos a dar el salto, y encontrar el Paraíso en la tierra.

Ese paraíso se llama España.

El único problema es que aquí no hay muchas huríes ni vírgenes, porque ya casi no quedan, pero por lo demás, seguro que está será la tierra de sus sueños.

Todo derechos; ningún deber.

Y gratis total.

A costa de nuestro sudor e impuestos confiscatorios, claro.