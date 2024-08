La culpa es de las televisiones y las radios

Desde hace demasiados años los informativos de televisión y de radio generalistas y nacionales, así como sus programas de tertulias, se han convertido en un galimatías de varios idiomas que a muchos nos han llevado a desertar de verlos y escucharlos.

Además, con su manía de dar “totales” en catalán o en otros idiomas españoles y traducirlos al castellano con audio o texto a pie de pantalla en el caso de las televisiones, lo que están haciendo, conscientes o inconscientemente, es favorecer a los independentistas, principalmente a los catalanes, que se niegan a hablar en español cuando responden a periodistas no catalanes.

Bastaría con que esos medios no tradujeran lo que dicen, o no lo emitiesen, como ha escrito Arturo Pérez-Reverte, para que esos mismos ultras secesionistas hablaran en un español o castellano impecable, que es el que dominan con más precisión. Pero que si quieres arroz, Catalina. Antena 3 TV, Telecinco, La Cuatro, La Sexta, Trece TV, TVE, etc., erre que erre o como escribió Quevedo: “Se está erre que erre todo el día”.

En la televisión catalana, en manos de los independentistas desde hace décadas, todo se emite en catalán y que yo haya podido constatar nada se traduce al español. E igual ocurre con los canales en vascuence de la EITB o en gallego de la TVG ¿Por qué hay que traducirlo en las privadas nacionales o en RTVE? ¿No son televisiones que emiten en castellano?, ¿No es el castellano la lengua española oficial del Estado? (artículo 3 de la Constitución), ¿No son el gallego, vascuence y catalán lenguas españolas? Entonces porque Antena 3 TV, Telecinco, La Cuatro, La Sexta, Trece TV, TVE, etc. siguen el juego a los independentistas recalcitrantes. Que se limiten a emitir el audio en el idioma que utilicen los empecinados secesionistas o que no lo emitan. En ambos casos surtiría efecto y esos ultras pasarían rápido a usar el español para que todos entendamos sus mamarrachadas y falsedades. ¿Volverá el sentido común a las televisiones y radios nacionales? y dejarán de decir y a mi qué, bueno, ya sabes…, pues, yo soy neutral…

Es como el uso inicuo de otros idiomas en el Congreso de los Diputados por orden del autócrata Pedro Sánchez Pérez-Castejón para contar con los seis votos del fugado Puigdemont y su recua.

Desde hace doce meses y con un gasto que va ya por los 800.000 euros, en el Parlamento no es necesario hablar en español, la lengua vinculante de todos los españoles y que todos los españoles hablan y entienden perfectamente, y se pueden utilizar otras y ponerse un pinganillo para escuchar la traducción, cuando acto seguido el ultra que utiliza otra lengua distinta al español hablará en los pasillos en la de Cervantes con los demás diputados.

¡Los contribuyentes españoles pagamos ochocientos mil euros para que nuestros representantes finjan que no comparten lengua ni nación! Otro insulto y ataque a la unidad de España ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta balcanización del dictador Sánchez Pérez-Castejón?

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL