EL FRACASO DE ESPAÑA

‘La farsa del fin de España. No nos engañemos: el régimen de la Constitución de 1978 está liquidado. Y ayer lo vivimos como farsa. Patético. Porque encima nos intentan convencer de lo bien que fue todo. No tienen perdón de Dios’. (Ramón Pérez-Maura.)

El régimen de la Constitución de 1978 fue un éxito, reconocido internacionalmente. ¿Qué ha pasado para que hayamos llegado a esta situación tragicómica? Digo ‘tragicómica’, porque algunos lo interpretan como un episodio de ‘Mortadelo y Puigdemón’. Pero otros- entre los que me incluyo- lo ven como una tragedia, que aún no ha terminado. Esperemos que no termine mal.

¿A qué se debe esta humillante, esperpéntica y peligrosa situación actual de España? Destacaría, – aunque hay más motivos- la Leyenda Negra. Gran parte de la población, preferentemente, pero no exclusivamente, de izquierdas ha interiorizado que la Historia de España es una historia criminal. Y el descubrimiento de América, una conquista cruel e inhumana. Un genocidio contra los pobres indios indefensos. ¿Cómo se puede estar orgulloso de tu patria genocida?

Aunque esto es una vergonzosa mentira, está muy extendida, y se da por supuesta, que es lo peor. Para los que no quieran seguir engañados, basta leer, ‘Imperiofobia y leyenda negra’ de Elvira Roca, y ‘Madre Patria’ de Marcelo Gullo.

¿Qué importancia tiene que la Leyenda Negra esté tan extendida e interiorizada? Cualquier español decente estaría avergonzado de su patria, si hubiese cometido un genocidio contra los indios. ¡No votemos a partidos que se sientan orgullosos de España! Mejor votar a los que desprecian a España, dicen ‘este país’, ‘estado español’, a los que miman (PSOE/PP) a los enemigos de España con dinero y competencias, a los que odian la ‘puta España’. Esta es la gravísima consecuencia de interiorizar, mayoritariamente, la Leyenda Negra.

Pero la Leyenda Negra es falsa. ¿Cómo es posible que una falsedad tan importante dure tanto tiempo?

Los medios de comunicación/manipulación- salvo excepciones- dan por supuesto que el descubrimiento de América fue una cruel y sangrienta conquista. Nunca han defendido que el descubrimiento de América es una de las grandes gestas de la Humanidad, que España llevó a cabo. Recordemos que la mayoría de periodistas (muchos son criadas mediáticas subvencionadas) son progres.

Si pasamos de los medios de comunicación al sistema educativo, pasa algo parecido. No es casualidad. ¿Por qué? Porque, también, la gran mayoría de profesores (o como se llamen) son progres. Y un progre se avergüenza de España. Dice ‘este país’, ‘estado español’ y lengua castellana. Nunca española. Tampoco enarbola la bandera española. Sentiría vergüenza. Ni hablar de decir ¡Viva España! Esto es de fachas. En resumen, los españoles cometieron un genocidio contra los indios indefensos. Lo transmiten a generaciones de españolitos que, cuando llegan a la edad de votar, están avergonzados de España. De su patria.

¿Por qué la gran mayoría de periodistas y profes actúan así? Recordemos, brevemente, lo que decía el comunista italiano Gramsci.

Según el marxismo clásico, las fuerzas productivas y las relaciones de producción son las que determinan el cambio social. Pero Gramsci introduce el concepto de ‘hegemonía’, que es fundamental para conquistar el poder. Se trata de controlar la llamada ‘superestructura’, o sea, el sistema educativo, el mundo de la comunicación, el mundo de la cultura, etc, para que la sociedad en su conjunto beba y acepte las ideas ‘hegemónicas’ de izquierdas y de cambio, ‘superadoras’ de la sociedad actual.

Por eso no es extraño que esté lleno de progres en el periodismo, la enseñanza, el cine, el mundo de la cultura, etcétera, imponiendo sus ideas de cambio progresista. Lo más grave es que la sociedad (parcialmente aborregada y enferma de sectarismo) interioriza estas ideas. Y de ahí pasamos a la Leyenda Negra. Ya no hace falta convencer de que España cometió genocidio. Es incuestionable.

¿Qué ha hecho el bipartidismo- PP/PSOE- durante más de cuarenta años? ¿Ha ensalzado a España y sus gestas? Todo lo contrario. Especialmente en la izquierda, la corrupta secta socialista- y sus socios- han despreciado a España. Además, el traidor Sánchez desmantela España, a petición de los separatistas antiespañoles vascos y catalanes.

¿Qué ha hecho el Partido Popular? ¿Ha defendido con rotunda firmeza, las grandes gestas españolas en la Historia? ‘Mejor no meterse en líos’, como Mariano. O ‘gestión y moderación’, como Alberto. Con esta actitud meapilas, no derrotarán al sátrapa socialista sin escrúpulos.

Aviso a los idiotas voluntarios: ‘El socialista Illa-Presidente de la Generalidad, golpista, supremacista, catalanista antiespañol, que nombra Consejeros independentistas- habla de «nación catalana» y avanza mayor persecución al español en la toma de posesión de sus consejeros’.

Cuca Gamarra, portavoz y secretaria general del partido popular’: ‘Me siento más lejos de Vox que del PSOE’. Más cerca del ‘Puto amo’ que de Abascal. ¡Patético!

Isabel sí se entera: ‘El Gobierno se abandona al nacionalismo catalán buscando la destrucción de España’.

Resumiendo, una izquierda infame y antiespañola, y una derecha cobarde. Corrupciones, de ambos, aparte. No tengo palabras para manifestar mi desprecio.

Si todavía es un ciudadano decente ¡Despierte!

Sebastián Urbina