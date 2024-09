Intentan convertir los pueblos en granjas

No todos los pueblos son iguales, todos están influenciados por su historia, cultura y hasta idioma.

La variedad es enriquecedora como demuestran sus manifestaciones culturales desde la literatura, música, monumentos…

Pasear por Florencia, Berlín, Londres, Atenas, Estambul, Marraquech, Atenas,New York, Tokio,Londres, Moscú, Buenos Aires, Madrid, Barcelona…es una forma de aproximarnos a las diferentes formas de ver la vida.

Hace años que se está produciendo una homogeneización, a mi entender peligrosa, que se expresa sobre todo en la arquitectura y en el comercio. Las mismas marcas, tiendas, centros comerciales….Lejos de los centros urbanos es casi imposible saber dónde estamos.

Soy partidario de las sociedades multiculturales, aportan valores, conocimientos y hasta mejoras genéticas, el mestizaje es positivo aunque me temo que los poderosos grupos económicos apoyados por los influyentes medios de comunicación no solo están impidiendo esta riqueza si no que consiguen homogeneizarla.

No me preocupa que el mundo entero consuma lo mismo, lo que me aterra es que todos pensemos igual.

La élite nos dice lo que tenemos que pensar y hasta lo que debemos creer, es aterrador. Están consiguiendo el muro de Pink Floyd mundial.

Cada día los todopoderosos medios repiten de forma incesantes las consignas establecidas por unos pocos al servicio de intereses económicos insaciables.

Grandes televisores para cerebros lobotomizados, están consiguiendo un mundo de muertos vivientes, de zombies mentales.

Da pavor entrar en muchas librerías, estés donde estés, los mismos autores, los mismos títulos y lo mismo pasa con las películas, dan ganas de llorar.

Solo en unos pocos lugares encuentras algo interesante, algo que te incite a reflexionar.

Encontré en un rastro cientos de libros valiosos a un euro, pregunte al vendedor si era consciente de lo que estaba ofreciendo así como procedencia de su preciado material. Los había conseguido a precio de ganga ya que los herederos de un catedrático de Universidad vaciaron la casa del pobre hombre, regalándolos y seguro que no hicieron lo mismo con lo relojes o televisores. No habían aprendido nada de su padre.

Me comentó que no los compraba nadie por lo que había pensado ponerlos en el contenedor del papel

Por desgracia no es una anécdota, Fharenheit 451 es una realidad. En todas las ciudades están cambiando las librerías por tiendas de moda.

La que más me dolió fue la conversión de la Canuda de Barcelona, cuando lo vi sentí como si me hubiesen dado una patada en las partes blandas, estaba junto al Ateneo que era visita obligada, desde entonces no soy capaz de ir.

Estos adoctrinadores comienzan con la juventud, los contenidos son superficiales.

He subido un vídeo de política, el primero, que tuvo miles de visitas, me animé por lo que realicé una serie sobre la Teoría de la Relativad que dicen haber visto mis familiares aunque no me lo creo

Para saber cuál era la repercusión mediática del primero busqué otros tropezándome con uno sobre belleza que tenía millones de líkes, me di cuenta que no llegaría a ser un influencer.

Observo los intereses de los jóvenes de mi entorno familiar, ropa, complementos, comidas, viajes…… Están más preocupados de subir sus experiencias a la red que de vivirlas y disfrutarlas.

Aunque parezca increíble, en una comida familiar, por supuesto con celulares, una de las asistentes saltó alborotada porque había recibido una gran noticia de una amiga. Preguntamos qué pasaba y para mi asombro su pareja le había pedido matrimonio, supongo que después del sí, espero que no lo subiera antes de responder, se retiraría para que todos disfrutaran de su momento. Comprendí que era un dinosaurio .

Al grano, hay que disfrutar de nuestro bienestar aunque debemos oponernos a nos conviertan en seres individualistas cuyos único objetivo seamos nosotros y nuestro ombligo.

Es peligroso y además está programado, nos quieren sin lazos para convertirnos en una pieza al servicio de sus intereses, es fácil contratar a personas sin familia para que se conviertan en piezas del sistema de producción que compensen sus frustraciones consumiendo.

Por desgracia he tratado a madres de adolescentes que trabajaban hasta las 10 de la noche en centros comerciales dejando a sus hijos en casa; algunas por desgracia pagaron un precio enorme al jugar sus hijos con la droga. El sistema no tiene en cuenta a los niños, las convierten en esclavas del mismo.

Los movimientos de liberación de la mujer deben centrase en ayudar a aquellas que quieran o son ya madres. Las administraciones deben remunerarlas con media jornada para que todas y todos estén en su casa cuando sus hijos salgan de clase.

Seguro que alguien criticará que me refiera fundamente a las madres pero son ellas las que mayoritariamente se ocupan de ir a los centros educativos.

No permitamos que nos conviertan en una sociedad de cerdos o de borregos, debemos preocuparnos por los demás, empezando por los familiares. vecinos y terminado por todos aquellos que lo necesiten.

Me duele ver en nuestras ciudades asociaciones de voluntarios para acompañar a las personas que están recibiendo quimioterapia; ¿no hay ningún familiar, ningún vecino?, seguro que conocen y sufren con las desgracias de personas lejanas propuestas por las todopoderosas televisiones. Me hiela la sangre ver cómo están matando a cientos de niños ante nuestros ojos y nos limitamos a verlo en la televisión si hacer nada.

Los griegos decían que si perdíamos los valores básicos dejábamos de ser personas para convertirnos en anímales con forma humana.

Hay perros con más sentimientos.

No permitamos que nos roben nuestra humanidad y nos conviertan en cerdos egoístas o borregos sin espíritu crítico

José Maseda García