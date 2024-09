¿Es o no una llamada a la venida de ilegales y delincuentes?

En San Sebastián, la antaño Bella Easo, se han triplicado las agresiones sexuales, cuadriplicado las riñas y doblado los hurtos. Y la sensación de inseguridad se ha disparado entre los vecinos, según un documentado reportaje de Chapu Apaolaza en el ABC del 15 de septiembre.

En la madrugada de 26 de abril de hace cinco años –escribe el autor- “siete individuos –marroquíes, argelinos, rumanos y españoles- mataron a patadas a Santi Costa, un menor de 17 años, por protestar después de que le quitaran un paquete de tabaco”. En aquellos días, los vecinos comenzaron a percibir y a comentar una nueva etapa de inseguridad, distinta de la amenaza del terrorismo que durante décadas lo había ocupado todo…La sensación de inseguridad y de impunidad del criminal han alcanzado su éxtasis en los últimos meses y entre la ciudadanía cunde la sensación de que por las calles campan a sus anchas delincuentes reincidentes –muchos de ellos inmigrantes ilegales- a los que el imperio de la ley no alcanza, que pasan por comisaria sin despeinarse y contra los que el sistema no puede hacer mucho…Nunca hemos vivido algo así. Te roban en la playa, te pueden pegar un palo en la calle, te hacen el mataleón para quitarte lo que llevas.

Ya no dejas que tu madre salga a sentarse en el banco por si la atracan, la tiran al suelo o le hacen daño…Los camareros y dependientes desconfían de los que entran en sus bares y en sus tiendas…Esta ciudad ha cambiado mucho y a peor. Ahora no puedes pasar por determinados sitios y temes por tus hijos. Lo ves a diario: broncas, amenazas, violencia. Y siempre son los mismos. “los mismos” es el primero de muchos eufemismos que el reportero detecta para referirse a la población de inmigrantes magrebíes en situación de marginalidad que vive en San Sebastián”.

“Lo de los menas no es cierto porque la mayor parte de la gente que da problemas en la calle son mayores de edad y pese a que los datos no dicen nada sobre su perfil, es cierto que muchos de ellos responden a un patrón”. El tercer eufemismo lo emplea un agente de la Ertzaintza (policía vasca) que prefiere mantenerse en el anonimato. “A algunos los hemos detenido decenas de veces. La ley aquí no funciona con ellos. Como son casos leves y no tienen recursos ni perspectivas de trabajo, no les importa que les detengas. Es un trámite. Entran en comisaría y a las seis horas salen desayunados”. Desde hace años, la policía vasca ofrece a sus detenidos una encuesta de satisfacción en la que les preguntan por la cantidad y calidad de la comida, la temperatura e iluminación de la celda y una nota general que califique su estancia en la celda. Cuando la leen se descojonan”.

“La manera de hacerles abandonar esa vida –declara a Apaolaza un empresario marroquí afincado en San Sebastián desde hace 20 años y que regenta un restaurante kebab y una frutería- es que cuando les cogieran robando los mandaran a trabajar sin cobrar- A limpiar calles, al campo, a los bosques. Pero les dan comida todos los días. Les dan carros de la compra llenos. Les dan casa, sanidad…Todo. Así ¿quién va a trabajar?…Les están convirtiendo en monstruos”.

Y estos monstruos, que tiene un smartphone de última generación y están permanentemente conectados con las redes sociales y sus amigos del país de procedencia, animan a sus connacionales a que vengan a España porque vivir aquí es un chocho. ¿Es o no este proceder español y de la Unión Europea, junto a las leyes nacionales e internacionales que les protegen, una llamada continua a que las mafias de la inmigración sigan haciendo negocio y trayendo anualmente a Europa a cientos de miles de ilegales, mientras la situación que generan provoca en la población el ascenso de los populismos autocráticos y la preferencia de la seguridad frente a la libertad y la democracia liberal?

Los dictadores de Rusia, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Afganistán, Irán, Nicaragua, Cuba, Venezuela,… y de tres cuartas partes de África se carcajean de nosotros y contemplan el resultado de su estrategia de animar en las redes sociales a llegar a la UE para vivir gratis y delinquir sin consecuencias. Y de paso aligerar su población de jóvenes desocupados y conflictivos.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL