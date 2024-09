El  caso de los cuatro millones de mascarillas voladoras

¿Pero existieron alguna vez los más de cuatro millones de mascarillas, pagadas por Puertos del Estado, S. A., empresa dependiente del Ministerio de Transportes, siendo ministro Ábalos, y supuestamente almacenadas en el Ministerio…?

Lo que sí está claro es que se compraron y pagaron, a razón de dos euros y medio por unidad, más el 21% de IVA, total más de doce millones de euros, o para los que ya somos mayores, más de dos mil millones de pesetas.

El intrépido ministro Puente, curándose en salud, ha encargado una auditoría interna sobre el “negocio” de las mascarillas (negocio para unos pocos), y los resultados son sorprendentes: no hay actas de entrega, o las que hay son ilegibles, o no se identifica a la autoridad, funcionario a asesor que asume la responsabilidad, administrativa y penal, etc.

El propio ex ministro y secretario de organización, núm. 3 del PSOE, Ábalos, que es correoso, ha formulado como diputado “independiente” que es (pero elegido con los votos de los socialistas), 23 preguntas al ministerio sobre este asunto, buscando una cabeza de turco, que no sea la suya, claro.

Habla del Subsecretario y del Oficial Mayor, que no sé muy bien a que estará equiparado, tal vez a un director general, pero poco más, intuyo.

¿Y por qué no el Portero Mayor, por ejemplo…?

A falta de cabos primeros, hay que acudir a los Suboficiales, por ejemplo al Subteniente de la Guardia Civil, que al parecer estaba en todos los fregados. Presuntamente, por supuesto.

El único que no es responsable de nada es el ministro, que el pobre no se enteraba de nada, y él, en su infinita bonhomía y honradez, confiaba en todo el mundo.

Cada vez que le veo en la Cuatro, donde pontifica un día sí y otro también, por supuesto sin contestar nunca a lo que le preguntan, diciendo lo que cree que es beneficioso para él, cambio de canal, o, mejor, apago la telebasura.

Tiempo tendrá, y su hora se aproxima, de dar las explicaciones oportunas en sede judicial, y ante el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado. Tic. Tac…

¡Eso si Pedro Sánchez no convoca antes elecciones, y se queda sin aforamiento!

De cualquier forma, estoy seguro de que Ábalos, como es un hombre tan querido por el pueblo, barajará presentarse por libre, y volver a salir diputado, por la provincia que quiera. ¡Que en toda España le quieren mucho!

El número de los botontos es infinito, y en España, todavía más.

¡Calienta José Luis, que sales!

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor.