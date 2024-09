¿Podrán convivir en Europa las tres religiones monoteístas o se impondrá el Islam radical?

Los tiempos actuales no parecen propicios para que convivan las tres religiones monoteístas como lo hicieron en algunos momentos de la historia, como por ejemplo en Toledo, conocida como la capital de las tres culturas, que nos ha legado una herencia histórica de tolerancia y coexistencia durante siglos que constituyen una valiosa aportación para la resolución de problemas actuales y universales.

La más vigorosa, mejor sostenida por quienes la llevan consigo al emigrar a Europa e implantada sin miramientos por los imanes, oficiales o no, que hay en cada lugar de población musulmana, es actualmente la islámica. En varios lugares conviven en armonía con los católicos y los judíos pero en otros, cada vez más, los representantes del islamismo son opresores sociales que explican cómo hay que pegar a la esposa sin dejar marca para someterla mejor, aprueban los asesinatos por honor y reclaman que la mujer no salga de casa, que cuando lo haga lleve el rostro cubierto, a excepción de los ojos, desde que tienen la primera menstruación, y que se ocupe de la familia para cumplir lo que pronosticó Huari Bumedian en 1974 ante la Asamblea de la ONU: “Un día, millones de hombres abandonarán el Hemisferio Sur para irrumpir en el Hemisferio Norte. Y no lo harán precisamente como amigos porque irrumpirán para conquistarlo. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dará la victoria”.

Europa es permisiva ante esta realidad y quien propugna mejores y más eficaces medidas de integración, convivencia e igualdad de todos ante la ley, sean del color y la religión que sean, se encuentra frente a voces demagógicas de extrema izquierda que llaman racista a quien protesta porque unos delincuentes musulmanes menores de edad han violado a su hija, apuñalado a su hijo o robado el móvil o el reloj a un anciano en la calle por el procedimiento del tirón. No hace falta señalar que los fanáticos no son el islam y sus creyentes, pero sí conviene insistir en que los fundamentalistas islámicos han surgido del islam, toman el islam como su causa y es el islam su justificación, por lo que los primeros en combatirlos tienen que ser los propios musulmanes, que no parecen muy proclives a hacerlo porque uno de cada tres jóvenes de origen musulmán nacido en Europa coloca su identidad religiosa por encima de la nacional y la del país de origen de sus padres antes que la del suyo de acogida, además de justificar la violencia con la mujer si transgrede la norma.

Hanan Serroukn (Barcelona 1974), que huyó de su casa para no casarse en un matrimonio forzado a los 16 años con un viejo islamista radical como su padrastro, lo cuenta en su libro “Coraje. El precio de la libertad” (Ed. Almuzara, 2024), en cuya portada se lee: “Desafiando el destino: el extraordinario valor de una adolescente que se negó a casarse a la fuerza y ahora, treinta años después, lidera la lucha por la libertad y la justicia de otras mujeres islámicas en España”. En su obra, Serroukn denuncia la “debilidad de nuestros valores y el complejo de nuestra entidad nacional. “Mi mayor debilidad y mi pasión es mi país, España…Después de mi hija”, subraya, añadiendo en declaraciones a Cruz Morcillo en ABC que “en una década estaremos como en Francia, si no frenamos el islamismo. No debemos ser permisivos ni tolerantes con una yihad social, intelectual y política que se extiende por muchos barrios y municipios”.

Por eso hay la percepción de que esta guerra la está perdiendo Europa, que no quiere o no puede ser más eficaz ante este extremismo religioso islamista que quiere resucitar las guerras de religión de antaño y sus cruzadas, cancelar los derechos y libertades europeas, que representan en esta materia una civilización muy superior a la de cualquiera otra, e imponer la interpretación fundamentalista más radical. Esa que no acepta la tolerancia y la coexistencia en la diversidad sino la destrucción del catolicismo y el judaísmo y con ellas la libertad de expresión, la democracia, la igualdad de sexos y la orientación sexual. No lo permitamos.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL