David Jiménez no se corta con Alfonso Rojo: palos a los periodistas palmeros, ‘ley Begoña’ y degradación de la prensa

David Jiménez García, nacido en Barcelona en 1971, es periodista y escritor. Con una dilatada experiencia en el mundo del periodismo, ha sido reportero de guerra y corresponsal.

Fue director de El Mundo, diario en el que comenzó su carrera profesional en 1996 hasta 2016. También ha escrito y publicado reportajes para prestigiosos medios como The Guardian, Vanity Fair, Esquire, CNN y BBC. En los últimos años ha trabajado como columnista en The New York Times.

David Jiménez es autor de siete libros: ‘Hijos del Monzón’; ‘El botones de Kabul’; ‘Queremos saber’; ‘El lugar más feliz del mundo’; ‘El director’; ‘El corresponsal’ y ‘Los Diarios del Opio’, el más reciente, en el que narra las aventuras de sus veinte años como corresponsal en Oriente.

El periodista se sienta con Alfonso Rojo en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas del director de Periodista Digital, para pasar revista al panorama actual:

“Ser corresponsal es lo que me ha generado más satisfacción, era una época dorada” “Estoy cansado de meterme con el periodismo pero no puedo evitar ver su deterioro» “Cuando el poder ve una debilidad en los medios, empieza a apretar y una parte de la profesión, se vende” “En España, los medios están débiles» “Me amenazaron con quitarme la publicidad cuando fui director de El Mundo” “Las televisiones se han forrado, los que más han sufrido han sido los diarios” “No he firmado en treinta años un manifiesto. No soy activista, soy periodista” “Un periodista tiene que atizarle a la izquierda y la derecha. Me han tachado de ‘facha’ y ‘rojo’” “Sánchez no tiene espíritu regenerador. Me produce recelo cuando el Gobierno pretende regular la información” “Cuando era director de El Mundo nos castigaban con la publicidad institucional, tanto del PSOE como del PP” “El Gobierno no puede decir lo que es un medio» “Los escándalos y las denuncias periodísticas costaban los puestos a los políticos. Hoy es imposible” “Ningún medio saca ya la corrupción de izquierda y derecha” “Los periodistas y reporteros solemos fracasar en la novela”

