La última cagada del PP y de VOX, me enerva, y estoy empezando a pensar en votar en el baño de mi casa, poner el voto en el váter, y tirar de la cadena…

El resultado iba a ser el mismo.

¿Cuándo no te puedes fiar de ni “los tuyos”, que nos queda?

En el caso del PP menguante de Feijóo, que está casi desaparecido, pero sigue siendo un fiel aliado del régimen totalitario sanchista, no creo ninguna de sus explicaciones, pues ya estamos acostumbrados a sus mentiras.

Pero, ¿y VOX…?

Se nota la ausencia de una jurista de categoría, como doña Macarena Olona, y aunque hay otro prestigioso Abogado del Estado, creo que anda más por la UE que por aquí.

Y la portavoz que ha salido balbuceando, y explicando lo inexplicable, es joven, guapa…, y poco más.

Por no hablar de otra diputada del PP, ese que sale muy a menudo en el programa de la Cuatro, haciendo el papel de tonto útil, y rodeado por todas partes de socialistos (no es un error), salvo un ex ministro pepero, al que nadie hace caso en su partido, pues ya está en el desguace político.

Creo que la sociedad española tiene derecho a pensar que más que diputados, lo que tenemos son Diputontos.

O traidores; muy traidores.

Es lo que pasa cuando los partidos, que son dictaduras, en su funcionamiento interno, ponen en las listas a los más tontos del lugar, pero eso sí, fieles como un perro faldero. (Aunque, en realidad solo son fieles a la nómina, y a la esperanza de obtener la pensión máxima de la seguridad social, con solo siete años de culoparlante).

Esa pensión máxima que los españoles no metidos en política, para lucrarla necesitamos cotizar durante cuarenta y dos años, y por las bases máximas de cotización.

¿Cómo pueden volver a presentar como candidatos a unos Diputontos de la Comisión de Justicia, que han sido incapaces de hacer su trabajo, o, lo que es peor, que ni siquiera han logrado entender la letra pequeña de las modificaciones correspondientes, presentadas por ese gran traidor, que es SUMAR…?

Al que se han adherido la PSOE, o más bien el régimen comunista sanchista, los etarras, los separatistas catalanes, Podemos, que en realidad es Pudimos, y el propio Sumar, que espero que pronto solo sea restar.

Y los tontos, ineptos o traidores, de VOX y del PP.

Dicen que el papel lo aguanta todo, y el BOE también, ¿pero podremos seguir aguantando los españoles a estos Diputontos…?

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor