En defensa de la Multiculturaliidad

Tenemos la suerte de que nuestra sociedad esta acogiendo a millones de personas de otras culturas, estamos asistiendo a la creación de un espacio multicultural.Algunos resaltan los problemas que ello produce e incluso los miedos que les provoca. No digo que el inmenso cambio sea idílico , que no surjan desencuentros, que no se produzcan recelos e injusticias aunque los beneficios los superan con creces.

La historia se ha forjado con el encuentro de culturas diferentes y en todos los casos los resultados han sido positivos.

Me extraña que algún español cuestione el mestizaje cuando por nuestras venas corre sangre fenicia, cartaginesa, romana, árabe, judía… Somos el vivo ejemplo de la construcción de nuestra sociedad mestiza.

Existe un beneficio claro con la mezcla genética, está demostrado científicamente.

Desde el punto de vista cultural podemos ver que todos los pueblos, como el nuestro, que se han construido integrando las culturas de otros, han experimentado un gran avance ya que todas y cada una de ellas han aportado mejoras en la forma de entender la vida.

Los romanos integraron a los griegos lo que les produjo un enorme beneficio social.

Alejandro Magno entendió bien este concepto y lo aplico en sus conquistas, no imponía su visión de la vida, respetaba las visiones de los demás y hasta consentía la adoración a sus dioses locales

Los españoles hicimos lo mismo en América, sirva de modelo la inmensa labor de Fray Bernardino de Sahagún que aprovechó su labor de profesor de los hijos de los caciques para que, en lugar de imponer su visión del mundo, ellos relataran con todo tipo de detalles la forma de vida de sus pueblos lo que reflejó en su obra Códice Matritense con tres todo tipo de aportaciones etnográficas y su Códice Florentino escrito en español y en Náhuatl, obras fundamentales para todo aquel que quiera estudiar las culturas mesoamericanas por lo que la UNESCO las ha incluido en el programa Memoria del Mundo.

El secreto para la construcción de esta sociedad multicultural es respetar al otro y ponerse en su lugar.

Hasta el bilingüismo es positivo ya que desarrolla las neuronas y favorece el aprendizaje de nuevos idiomas como se ha demostrado en todos los programas, desde Montreal al Guaraní en Paraguay.

Cada persona tiene una visión interior del mundo construida a lo largo del tiempo y adquirida en la familia, la escuela, las instituciones, la historia, literatura…

Esa visión interior debe estar en armonía con el mundo exterior.

Si el centro del hombre es Dios, el concepto de familia patriarcal, el respeto a los ancianos, la mujer recatada… , al llegar a una sociedad donde el centro es el consumo, los lazos familiares debilitados…;el choque entre la visión del mundo interior y el lo real puede producir rechazo, refugiarse en cultura original e incluso violencia contra la cultura de acogida como en los caso de atentados contra discotecas como la de Bataclan en París o el ataque algunos sacerdotes.

No se pude justificar ningún acto violento pero debemos ayudar a integrar al otro respetando su forma de ver la vida siempre que su visión no atente contra los derechos humanos.

Los españoles somos muy tolerantes por eso millones de personas están bien integradas en nuestra sociedad.

Conozco colegios a los que asisten niños y niñas de más de 20 países que no tienen problemas de integración.

Debemos, además, analizar lo positivo que nos aportan como su historia, arte, filosofía, arte, literatura, gastronomía,sus fuertes lazos familiares que nosotros estamos debilitando, su respeto a los mayores….

Solo con respeto, tolerancia y visión amplia conseguiremos ayudar a la creación de esta sociedad multicultural que beneficia a todos.

Lo estamos consiguiendo.

José Maseda García