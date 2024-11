Gobierno Criminal

El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) transmitió alarmantes datos más de seis horas antes de que empezara a desatarse la tragedia y, si el Gobierno tenía información anticipada sobre el desastre valenciano ¿Por qué no avisó?, ¿Quizás para dañar la reputación política de Mazón y del PP? Pedro Sánchez dejó, literalmente, que los muertos se le pudrieran al gobierno autonómico valenciano, mientras la singular inteligencia de la consejera de Mazón Nuria Montes daba órdenes a los familiares de los asesinados por omisión culpable.

Mientras la imputada Begoña Gómez bailaba en Bollywood, las parcas pregonaban su aterrizaje en Utiel. Meteo France anticipaba «precipitaciones de 400 litros/m2 que podrían poner en peligro la vida» y que la Agencia española redujo a 180 litros/m2. La AEMET no consulta las alarmas de agencias extranjeras. Y Sánchez no sabía nada. Teresa Ribera tampoco. ¿Alguien sabe algo en este gobierno de ganapanes?. Sanchez es un criminal sin paliativos. La sociedad civil se organiza para acceder a lugares inaccesibles para un ejército que sólo está al servicio de los designios del sátrapa. Y eso que duerme el sueño de los justos, una ley orgánica de defensa civil y voluntariado, adscrita a Protección Civil. Aznar ya se cargó el servicio militar para que toda la nación fuera una nación de ciudadanos inofensivos, castrados para portar un arma, tener un conocimiento mínimo de salud pública, o defender y defenderse en una catástrofe provocada por el delincuente que nos gobierna. Es un comitente de un delito grave recogido en el Código Penal en su artículo 159, omisión del deber de socorro. Sanchez ha decidido morir, matando, caminando por encima de cadáveres. Justificando la no intervención apelando a que España es un Estado Autonosuyo. Sanchez está demasiado ocupado en comprar voluntades, saquear fondos públicos, hacer apaños con el crimen organizado para engordar su patrimonio. Es la dictadura del saqueo y de la mentira que, como Maduro, ha llegado a la convicción de que el poder es la única garantía de su impunidad.

Mientras apuraba los últimos tragos de Mahua, Fenny o cualquier otro licor indio no pudo anticipar el regreso a España 13 horas antes porque estando aquí tendría que haber dado una respuesta. Respuesta que llegó en modo autofoto, haciéndose fotografiar en la AEMET y luego en Protección Civil. Una foto no indica nada, pasaba por allí, como el Gominas. Lo suyo es estar, no ser.

La Embajada Japonesa dio la alerta por SMS a los ciudadanos de visita en nuestro país los días 28 y 30, incluyendo detalles de las zonas afectadas. Quizás su estrecha colaboradora, Begoña, estaba cerrando algún negociete con la Universidad India de Vododara, la elegida por el gobierno español, para ser recibida bajo palio como «primera dama» al estilo «Slumdog Millionaire». Los muertos valencianos esperaban la daga del asesino.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del gobierno no ha asomado la cabeza salvo para la foto sociata con los responsables del desastre. ¿El nombre de este ministerio es una burla anticipatoria? ¿Es que esta analfabeta e incapaz al servicio de la nefasta Von der Leyen, no conoce como vicepresidente y ministro secretario general del movimiento y pontífice máxima de la religión climática, que los puentes se comportan como taludes que agolpan las aguas produciendo lo que se conoce como efecto Castor, para estallar luego como una presa reventada?

Biden, anticipó a la población de Florida que se pusiera a resguardo ante la inminente llegada del huracán Milton: “Es literalmente cuestión de vida o muerte”, dijo, sin embargo, Pedro el Cruel se abstuvo de avisar a la población y solo tras el paso de la riada envió 500 soldados a una zona devastada de 1587 km2 solo contando las poblaciones de Torrent, Paiporta, Chiva, Cheste, Utiel y Requena. Robles, otra que baila al son del sonajero sociata, abrumada, logró enviar 1000 efectivos más para alcanzar 1 soldado por km2 y luego 500 más. ¿Esperaba órdenes de Mazón?. Un total de 2200 soldados, 1000 agentes adicionales de la benemérita. ¿Son suficientes con un ejército que dispone para una intervención rápida de la UME de más de 3500?

Solo los ciudadanos españoles se han movilizado, 10.000, 30.000, 50.000, son miles que solidariamente acuden con cubos, cepillos y manos, con agua, con comida, con ropa para ayudar, una ayuda que el gobierno no logra poner en marcha, que tendría que prevenir el saqueo, el pillaje, las estafas… ¿A qué ayuda el gobierno?, ¿A ocultar el origen del inmigrante ilegal?. ¿Están comprando barracones para más de 15.000 familias? ¿Van a esperar a llenar camiones frigoríficos con españoles fallecidos para que sus deudos puedan visitarlos? Podemos y Sumar critican las donaciones de las personas de bien, mas aún si son ricos, porque creen que los ricos carecen como ellos de sensibilidad humana.

Un gobierno criminal, de secuaces, de corruptos, de peleles, fantoches y aduladores del sátrapa que meten la mano en el bolsillo ajeno con el poder que les otorga gobernar con terroristas, secesionistas y defraudadores. Solo hay un responsable, Sánchez; debe ser juzgado y sentenciado, primero en las urnas, después de su martilleo contra la justicia, ante los tribunales que deberán dictar la peor pena que pueda darsele, y a su querida consorte en el papel de Clara Petacci, y a sus ejemplares ministros sacados de la peor pesadilla del día de los horrores.

La población tiene que organizarse para elevar una demanda popular que los juzgue y los ponga a buen recaudo. Puede que el corrupto escape a uno de los países que el protege y le protegen, Rusia, Irán, Marruecos, Santo Domingo, Cuba o Venezuela, pero lo primero es detenerle. Impedirle que vuele en Falcon y si aterriza lejos de nuestras fronteras a tiro de su extradición. Que nadie tuerza el puño de la ley, que la Ley y la Constitución ejecuten su indiscutible articulado. Fuera criminales de España. Primero se revienta de dolor, después se revienta de venganza.