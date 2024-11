Un libro de encrucijada: “Felipe VI: El último Borbón”

Prolífica, y más bien lateralizada, se nos antoja la bibliografía producida en España en torno a la crepuscular figura de Felipe VI. Entre la crónica rosa y el reportaje amarillista, las legiones de cacógrafos y ganapanes del periodismo mercenario han ido facturando una serie de librillos y revistas a cual más trivial y falsario. Frente a estas obras baldías, inocuas o en el peor de los casos inicuas, el novísimo libro del jurista don Ramiro Grau Morancho sabe a gloria; amarga gloria, todo sea dicho.

Felipe VI: El último Borbón (Grau Editores, 2024), aparecido el pasado 23 de octubre, y que hemos leído a piñón fijo de una sentada, es una obra que se degusta sin sobresaltos, con la complicidad de un autor que sabe meterse al lector en el bolsillo… porque intuye que lleva las de ganar, puesto que su guía es el sentido común, la memoria reconcentrada y, por sobre todo, la atenta observación de los movimientos infelicísimos de un personaje plano… ¡como el encefalograma de un difunto!

Ramiro Grau ha optado por el fragmento, o mejor dicho por el ripio impactante, truncado pero efectivo. Su destreza como articulista no requiere de mayores comentarios: miles de artículos raudamente producidos en las últimas décadas, semana tras semana, día tras día, ratifican cuanto decimos. Lo suyo son los temas políticos de actualidad, tratados desde una perspectiva jurídica propia, sin sumisiones al mejor postor. El autor, tan dotado para la metapolítica como alejado de los cauces de la corrección política, suele adentrarse en las más peligrosas ciénagas (véase Ábalos, jaque mate), y es capaz de salir indemne de las mismas, pese a navegar contracorriente por sistema (no por nada, el título de su blog personal es Navegando contracorriente). Sus últimas incursiones, como las dedicadas a Sánchez (El golpe de Estado sanchista) y el inefable Ábalos, son muy elocuentes por sí mismas, y no conocen equivalente en el contexto nacional actual, donde la crítica a los poderes fácticos deviene empresa titánica.

Felipe VI: El último Borbón comporta un ameno repaso a la década de Felipe al frente de la Jefatura del Estado. Diez años olvidables, sin nada épico que glosar. Un total de cuarenta y un artículos y/o segmentos, debidamente secuenciados (desde los líos de faldas del Borbón padre, Juan Carlos, hasta los penosos incidentes de este mismo verano [2024]), repasan su calamitoso periplo y aledaños, en verdad triste en casi todos sus frentes. Ésta es la mayor virtud del libro: hacernos recordar lo olvidable de todo cuanto circunda al “último Borbón”, sus sonoros descalabros estratégicos en política interna, sus proverbiales meteduras de pata y ambigüedades, esa tibieza y endeblez condenada por el Conde de Romanones en los momentos más cruciales, la muy real inanidad que lo ha terminado por alinear entre las caricaturas patéticas del postrimero Régimen del 78… La retahíla de personajes que pululan por las páginas del libro es terrible (con el siniestro Dr. Sánchez a la cabeza, ex aequo la polémica consorte, Leticia), y deja en muy mal lugar tan decrépita institución: una monarquía en auto-desguace. Ciertamente, algo huele a podrido, y no precisamente en Dinamarca.

Pero lo que debo destacar de este título insólito es la agudeza y el muy aragonés sentido del humor con el que don Ramiro va despachando tan tremendo episodio histórico: a medio camino entre la bombástica lírica prosaica del Campoamor de El drama universal, en sordina, y los juguetes cómicos de un Vital Aza, Felipe VI: El último Borbón puede leerse como el acta notarial de un momento fatídico para España, contado con la certeza de que todo, pese a ir mal, puede ir incluso mucho peor (como de hecho va); o de Guatemala a Guatepeor, que dijo alguien no precisamente inspirado.

A juzgar por el traumático curso de los acontecimientos actuales (el último episodio ha sido la terrible catástrofe de Valencia, imposible de medir en pérdidas humanas y materiales), el tribunal de la Historia emitirá posiblemente un juicio muy desfavorable de Felipe VI. El libro de Ramiro Grau, con todo, quiere dar un voto de confianza al Rey, otro más; sobre todo porque es el último agarradero ante la destrucción de España, asediada por los chanchullos y las maniobras criminales de una mafia de politicastros sin escrúpulos ni moral alguna, encabezados por el siniestro Dr. Sánchez, quien para muchos españoles –nos recuerda Grau– pasaría por ser el auténtico “Jefe de Estado” (!).