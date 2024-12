Estos días navideños, cuando los que ya calzamos muchos años echamos en falta a nuestros padres, abuelos, y en mi caso hasta a un hijo, nos invade una triste melancolía, que nos hace recordarles con mayor intensidad, si cabe.

Y la muerte de don Dalmacio Negro Pavón, un gran intelectual, católico y patriota español, ha aumentado aún ese sentimiento de dolor, que nos hace recordar las coplas de Jorge Manrique: “Nuestras vidas son los ríos, que van a dar a la mar, que es el morir…”.

Mucho me temo que la mayoría de los medios de desinformación, o directamente de intoxicación deformativa, pasaran sobre ascuas respecto a la gran figura de don Dalmacio, un hombre que defendía la intervención mínima del Estado, convencido de que el Estado no era la solución, sino que era el problema.

Que dudaba, y mucho, de la bonhomía de los partidos políticos, pues entendía que más que partidos eran partidas, defensoras solo de sus fueros y privilegios, sin una idea clara de España, y de nuestro destino común en lo universal.

Aún recuerdo su llamada, hace un par de años, más o menos, en donde me decía que “¡Había cumplido sus primeros 90 años, y que ahora empezaba los 90 años siguientes!”, con una lucidez y unas ganas de vivir, dignas de los mayores elogios.

Parecía, mismamente, un chaval de veinte años, que descubre la vida, y quiere vivirla a tope.

Su sentido del deber, su caballerosidad, su gran capacidad de trabajo, y el hecho de que haya seguido activo hasta la muere, así lo acreditan.

También me comentó que a ver si podíamos librarnos de los Borbones, de una vez y para siempre, y nos convertíamos en una república nacional, que defendiera realmente los intereses de España y de los españoles, y no los “propios” de la masonería y el judaísmo internacional.

Se excusó por no escribirme por correo electrónico, pero dijo que sus dedos ya no eran los de antes, y le resultaba cada vez más dificultoso enviar mensajes, etc.

Otros autores, con más capacidad que la mía, espero comenten debidamente su gran obra, pero yo quiero, a vuelapluma, recordar al Maestro, al intelectual, al hombre ejemplar, al católico practicante, al patriota español.

Al esposo y padre abnegado y entregado.

Descanse en paz.

Mi más sentido pésame a su familia, a las varias universidades de las que fue catedrático, y a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que ha perdido a uno de sus más sobresalientes Académicos Numerarios.

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor