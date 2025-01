ACERCA DE CÓMO, DESPUÉS DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCO EL PSOE, PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, DESTRUYÓ LA INDUSTRIA ESPAÑOLA.

Más información

En España, en los años que siguieron a la denominada “Transición”, tras la subida al poder del PSOE con Felipe González al frente, comenzó y se llevó a cabo el desmantelamiento de la industria española que permitiría a los creadores y financiadores del PSOE recoger beneficios y apropiarse del mercado.

Bueno es traer a la memoria, ahora que comenzamos el año en el que se cumplen 50 de la muerte del General Franco, todo lo que sucedió tras su muerte y el papel protagonista que en ello tuvo el PSOE, Partido Socialista Obrero Español que, con Pedro Sánchez al frente pretende hacer creer a los españoles que ellos (socialistas, comunistas, separatistas y terroristas) trajeron la modernidad y nos sacaron de una terrible situación de pobreza, miseria, atraso, ausencia de prosperidad, y un largo etcétera; o como dijo Alfonso Guerra, el PSOE, haría que a España «no la reconociera ni la madre que la parió»…. Sin más preámbulos, vean ustedes cómo el PSOE destruyó la industria española y nuestra nación dejó de ser la octava potencia industrial del mundo, una de las economías entonces más desarrolladas.

A continuación, pueden ver una larga y exhaustiva lista de la mayoría de las empresas fundadas, nacionalizadas o participadas por el Instituto Nacional de Industria, I.N.I. para abreviar, desde que se produjo su fundación en 1941.

A todas esas empresas públicas se las dotó de una valiosa infraestructura en las décadas de 1950 y 1960. Sectores como la electricidad (Iberdrola), las telecomunicaciones (Telefónica), la distribución de petróleo (Repsol), la explotación de las minas (Hunosa), la metalurgia pesada (Altos Hornos), la producción automovilística (Seat), el transporte ferroviario (Renfe), naval (AESA) y aéreo (Iberia), la producción y distribución de tabaco (Tabacalera Española), etc. eran monopolios estatales capaces de proporcionar prestaciones y servicios esenciales a precios asequibles, y sus beneficios revertían al Estado e indirectamente a todos los españoles.

A partir de 1984, cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, antecedente de la actual Unión Europea, el gobierno socialista de Felipe González las malvendió por poco más de 55.000 millones de euros, según el SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Sólo en 2011, Telefónica, Endesa, Gas Natural y Repsol ganaron más de 10.000 millones de euros.

A mediados de los años 80 del siglo XX, tras la subida al poder del PSOE, los medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas les dijeron a los españoles -y lograron convencerlos- que hasta entonces habíamos estado aislados en todos los aspectos de la vida y que había que abrirse al mundo, para dejar de ser unos atrasados, unos carcas, unas características de las que nos debíamos sentir profundamente avergonzados.

Con «La Movida» España entraba en la modernidad y en el progreso (aquello que decía Alfonso Guerra de que “a España no la acabará reconociendo ni la madre que la parió”). Con “la Movida” también llegaron las televisiones privadas, la Bola de Cristal, el “cacao maravillao”, la telebasura, las leyes educativas “progresistas”, los fondos europeos, Barcelona 92, la Exposición Universal de Sevilla, … y también la corrupción del régimen felipista, y los GAL…

Y mientras todo esto sucedía, para tener a los españoles entretenidos, se estaba produciendo la verdadera “transición”, el saqueo generalizado, el robo de la industria española para ponerla en manos de multinacionales extranjeras o regalárselas a empresarios “patriotas” cercanos al PSOE.

Los españoles, hipnotizados por la modernidad, no se daban cuenta de que se hipotecaba su futuro y el de España como nación, se desmantelaba su industria, su agricultura, se cedía la soberanía, tanto desde el punto de vista ejecutivo, como legislativo, judicial, militar, alimentario, y un largo etc.

Desde entonces, los españoles pagamos muchísimo más caros la mayoría de bienes y servicios, y los nuevos dueños de aquellas industrias, hasta su privatización patrimonio de los españoles, disfrutan de sus beneficios. Por supuesto, los políticos socialistas fueron especialmente bien pagados.

Pero, no sólo fueron la electricidad, las telecomunicaciones, la distribución de petróleo y gas, la explotación de las minas, la metalurgia pesada, el transporte ferroviario, naval y aéreo, la producción y distribución de tabaco… había mucho más. Sectores mixtos, como el bancario; empresas públicas y de participación pública en sectores tan variados como Seguros, Alimentación, Textil, Electrónica, Informática, Ingeniería, Energía, Minería, Automoción, Rodamientos, Bienes de equipo, Construcción Naval, Armamento, Turismo, Aluminio, Metalurgia Ligera, Desarrollo Industrial, Papel y derivados de la celulosa, Fertilizantes, Artesanía, Construcción…

Empresas capaces de proporcionar servicios y productos básicos a precios asequibles, y cuyos beneficios revertían en el Estado. Es sorprendentemente abultada la lista de empresas pertenecientes al patrimonio estatal que se construyó con las aportaciones de nuestros padres y abuelos y que se fue desmantelando con la desindustrialización y posterior privatización.

Mal negocio hizo España, cuando el PSOE decidió seguir las directrices de Europa: los políticos socialistas, con Felipe González al frente, malvendieron la herencia de nuestros padres y abuelos e hipotecaron y robaron el futuro de posteriores generaciones. Y, para recochineo, malvendieron y regalaron lo que funcionaba, lo que era rentable y daba beneficios, y retuvieron, no vendieron lo

que daba pérdidas. Como el que se le ocurrió asar la manteca.

Como era de esperar, a partir de mediados de la década de 1990 España empezó a notar las consecuencias de la privatización y malversación de los medios de producción estatales, que condujo al ahogamiento de nuestra capacidad productiva, al mismo tiempo que se cedía a los burócratas de Bruselas (a los que nadie elige) la capacidad de legislar, renunciando así a nuestra autonomía y soberanía y quedando supeditados a lo que ellos decidan. Al mismo tiempo que sucedía todo esto, los socialistas, con el apoyo entusiasta del PP, los sindicatos y las asociaciones de empresarios, saquearon las cajas de ahorros y promovieron su privatización, en beneficio de la banca privada. Como resultado, las grandes multinacionales y las normas que nos impone Bruselas han acabado o van camino de acabar con las pequeñas y medianas empresas españolas, tanto en el sector industrial como en el alimentario, agrario o ganadero.

Desde que nos integramos en Europa, desde que nos metimos en la modernidad y en el progreso, los españoles no podemos decidir a quién compramos ni a quién vendemos, ni qué producimos, ni en qué condiciones lo hacemos, ni qué ni cuánto cultivamos.

Aquí no se vende un litro de leche o un kilo de trigo si la UE no da su permiso.

Pues sí, aunque muchos no se enteraran, o quisieran enterarse, y los españoles víctimas de las leyes educativas progresistas no se lo crean, fue a partir de que González llegó al poder cuando empezó la fiesta del europeísmo, la modernización y el progreso, que nos llevó al desmantelamiento y la malversación de la industria española, además de la cesión de nuestra soberanía, y a cambio de nada (aunque él y sus secuaces, tanto españoles como extranjeros, salieron especialmente beneficiados). Antes de la transición, teníamos monopolios estatales capaces de proporcionar servicios fundamentales a precios asequibles, y cuyos beneficios revertían en el Estado. Pero, nada de ello fue producto de la improvisación, todo se venía gestando desde mucho antes, Felipe González actuó al dictado de inversores españoles y extranjeros que tenían como principal objetivo destruir nuestra industria y

anular nuestra capacidad productiva y militar.

Por supuesto, esta pandilla de traidores ha cobrado con creces, en las puertas giratorias u otras formas de recompensa, por robar, malversar y regalar lo que no era suyo.

Constitución y crecimiento del INI:

Durante la primera etapa del INI, desde su creación, en septiembre de 1941 hasta el comienzo de los “planes de desarrollo” -con la subida al poder de los llamados “tecnócratas” que relevaron a los falangistas en los diversos ministerios-, se gestaron los proyectos más ambiciosos y se crearon las principales empresas nacionales, que determinarían la trayectoria histórica del Grupo INI. En aquellas fechas, el presidente del INI fue Juan Antonio Suanzes, bajo la tutela de la presidencia del gobierno.

Lista de algunas de las principales empresas públicas y año en el que fueron creadas:

●1941/73: MARCONI (Marconi Española, S.A.) Fabricación de radios, televisiones, tocadiscos, equipos de sonido, pequeño electrodoméstico,

componentes electrónicos y electromecánicos, taxímetros….

●1941/73: COMEIM (Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar) Filiales: FYESA; Electrometalúrgica del Astillero

●1941/74: Carburantes ENCASO (Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Gaseosos S.A.) Origen de Gas Natural,

Repsol y Cepsa. Filiales: Alcudia, Calatrava, Montoro, Plásticos Vanguardia y Cydeplast (incorporadas a ENPETROL, 1974/85);

Termoeléctrica del Ebro (incorporada a ENDESA, 1943/89); Bioquímica Española; Destilerías El Paular; Empresa Mixta de Antidetonantes.

●1941/89: HUNOSA (Hulleras del Norte S.A.) Extracción y explotación de mineral. Filiales: Hulleras de Riosa; Parcasa; Norfor;

Domi; Fomento del Consumo del Carbón; Interbolsa; Sodeco; Sodemina

●En 1942 las funciones del monopolio CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A), creada en 1927, pasan a

manos del INI

●1942/47: ENAS (E.N. de Adquisiciones y Suministros, S.A.)

●1942/55: FELGUEROSO (Felgueroso, S.A. Coto Minero la Camocha)

●1942/73: TORRES QUEVEDO (Torres Quevedo, S.A.) Ingeniería Industrial Filiales: Elmar (incorporada a SIMEX, 1965/89); Seyre

(incorporada a ENTEL, 1961/75); Telefónica de Tánger; Transradio Española; Ciresa; Radiar; Elcor; Radio Dersa; S.A. Marroquí

●1942/74: MIPSA (Minera Industrial Pirenaica, S.A). Integrada en ENHER 1943/89

●1942/74: SIN (Sociedad Ibérica del Nitrógeno, S.A)

●1942/75: BYNSA (Boetticher y Navarro, S.A.) Turbinas, motores, elevadores y otros elementos de regulación para embalses.

Sector hidrológico e hidroeléctrico. La división de ascensores fue comprada por Thyssen. Filiales: Fundiciones Iglesias; Boetticher

y Navarro Portuguesa.

●1942/75: CETA (Centro de Estudios Técnicos de Automoción)

●1942/88: GESA (Gas y Electricidad, S.A). Filiales: Cementos y Lignitos; INEXGAS; Ramis Bernat; Heasa; Sedigas

●1942/89: ADARO = ENADIMSA (Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S.A.) Filiales: Compañía La Cruz; Consorcio

Minas de Plomo de Jaén; Domi; Gemsa; Gradebasa; Adaro Indonesia; Sodemisa; Crosa; E.N. de Exploración y Desarrollo Minero; Gabros de Betancuria; MAYASA (Minas de Almadén y Arrayanes), a partir de la cual se constituiría en 1996 Química del ESTRONCIO (carbonato de estroncio destinado a la fabricación de vidrios especiales, que se privatizó en 2002 y fue comprada por Fertiberia, perteneciente por entonces al grupo Villar Mir)

●1942/89: BAZAN (E.N. de Construcciones Navales Militares, S.A.) Construcción naval militar y civil, motores y turbinas Filiales:

Asvasa; Bazán do Brasil Industria y Comercio Ltd.; Bazán Internacional; Contruçoes Navais Aratu; Defex; Dessa; Fábrica de San Carlos; International Joint Venture; ISS; ITP; Nueva Empresa de Motores; Nuvasa; Sociedad Hispano-Alemana Mexicana; Saes; Surveillance Maritime; Sener; Sociber; Turbo 2000 (Turbo Propulsores, adquirido por SENER Group).

●1942/89: ELCANO = ENE (E.N. Elcano de la Marina Mercante, S.A.) Transporte marítimo de carga líquida -principalmente petróleos- y carga seca a granel. Filiales: Camesa; Iberbulk; Compañía Trasatlántica Española.; Nipsa; Capsa; Naviera Castellana

●1942/89: SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) de la que el INI tenía un 51% de las acciones, la banca española un 42% y Fiat, que actuaba como socio tecnológico, el 7% restante. Filiales: Acesa; Alse; Asturias Motor; ACE; Bressel; Caudal Seguros; Consuma; Ficonsa; Fiseat; Fiseat Equipos; Inmerinsa; Indugasa; Inmata; Inmobinsa; Liseat; Leganés Motor; Lejona M.; Made; Málaga M.; Metalpart; Pisa; Seat Internacional; Scios.Valdaura; Soc. Inversora Mercantil e Industrial; Valderribas M.; Victorio

Luzuriaga

●1943/74: FEFASA (Fabricación Esp. de Fibras Textiles Artificiales) Filiales: Organa; Inquitex; Comaq; Químicas de DAYA/BAYAS; Fibracolor; Industrias Químicas Altamira; Orgatex

●1943/73: FYPESA (Fabricación y Proyectos Españoles, S.A.)

●1943/74: ENMASA (E.N. de Motores de Aviación, S.A.) Filiales: Oresa; Cispalsa

●1943/75: SACA (S.A. de Construcciones Agrícolas) Filial: International Harvester de España, incorporada a ENASA 1945/89

●1943/89: MASA (Minas de Almagrera S.A.) (Explotación subterránea de sulfuros polimetálicos para obtener concentrados de cobre, plomo y zinc. Adquirida por Navan Resources plc) Filial: Minas de Orgiva

●1943/89: ENHER (E.N. Hidroeléctrica del Ribagorda) Filiales: Terbesa; Redesa (Redes de Energía, S.A); Pysesa (Producción y Suministro de Electricidad, S.A); Hifrensa (Hispano Francesa de Energía Nuclear, S.A); Hedatsa (Hidroeléctrica del Alto Ter, S.A); Heasa; Bonmati; ERZ (Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A); Energía Eléctrica del Ter; Sociedad Catalana de Capital Riesgo; Recursos Energéticos Locales; Improgesa; Interbolsa; Mipsa; Ree (Red Eléctrica Española); Isel; Tydesa; Intoesa (Interconexión Oeste-Este, S.A); UNESA (Unidad Eléctrica, S.A)

●1943/89: CASA (Construcciones Aeronáuticas, S.A. Sector aeronáutico y aeroespacial) Filiales: Aerospace; Airbus Industries; Airtec Industries; Arianespace; Aicraft U.S.A.; Attorn; Eurosat; Cesa; Chadesa; Joint European Helicopter; Defex; Eurofighter; MSOW; MBB Helicópteros España; Pisa; SRTP; Turbo 2000; Tausa

● 1943/89: IBERIA (Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.) Transporte aéreo. Filiales: A.Panamá ; Airplus; Amadeus; Binter; Cavesa; Cargosur; Tiempo Libre; Cacesa; Ecuatoguineana de T.A; Iber-Swiss; Airlines of Spain; Iberia México; PTY; Iberia Int. Trans.; Iberintur; Ineco; Lage; Ram; Sita; Transeuropa Tabsa; Viva Air

●1943/89: EXTEBANK (Banco Exterior de España, S.A.) Filiales: Cartex; FOCOEX

●1943/89: ENDASA (E.N. del Aluminio, S.A.) ahora Alcoa. Filiales: Alcan; Alugasa; Alesa; Aluminio de Villagarcía; Alumalsa; Ancoal; Bauxitas Española; Cedal; Conelec; Derivados del Flúor; Evatsa; Ferroperfil (Fabricación y venta de matrices de acero y utillajes para la extrusión en caliente de perfiles de aluminio); Fundialsa; ISSA; Inespal Int. (producción de aluminio primario, adquirida por grupo estadounidense Alcoa); Insumisa; Iongraf (anodizado y lacado de perfiles, chapa y piezas de aluminio, así

como ensamblado de perfiles); Litofan; Metalurgia del Bruch; Palco; Mineracao do Rio Norte; Perfialsa; Puk; Refinalsa; Remetal; San Gonzalo; Soc. Filial en la Isla de Jersey; Vicolusa.

●1943/89: ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad) (Generación, transporte y distribución de electricidad) Filiales: Termoebro; Cavesa; Carboex; Litendesa; Pucarsa; Intoesa; Mumasa; ERZ; Enher; Dist. de Gas de Zaragoza; Made; Eneco; Unisolar; Transp.y Distrib. Eléctricas; Fuerzas Eléctricas de Cataluña; Rotrans; Interbolsa; UNESA; Imerinsa)

●1943/89: ENSIDESA (Empresa Nacional Siderúrgica) Filiales: Arsidesa; Auxiacero; Caremin; Casisa; Cavesa; Cadet; Cenasa; Coperfrisa; Condesa; Crinsa; Digesa; Ensisteel, Inc.; Emesa; Escorias y Derivados; Hispanobras; Hulleras de Riosa; Inuesa; Infisa; Infisa Intern. Panamá/Dusseldorf; Minas de Hierro del Conjuro; Jacinto Steel; Lagarge; Metalsa; Mifergui-Nimba; Nola Steel; Oaky Creek Coal Parcasa; Perfrisa; Promusel; Prod. de Primeras Materias; Redalsa; Redunisa; Sadei; Tetracero; Tradensa; Tramesa; Tudela Lagarge; Tredivoire; Redunisa; Siderúrgica Comercial; Sidmed

●1944/64: FECASA (Fabricación Española de Carbón Activo, S.A)

●1944/74: HASA (La Hispano Aviación, S.A.) Filiales: Compañía Hispano-Alemana de Electrodomésticos (Chadesa), incorporada a CASA 1943/89 y SODIAN 1976/89

●1945/62: HYLURGIA (E.N. de Industrias Químico Forestales, S.A.) Derivados resineros

●1945/69: IPASA (Industrias Pesqueras Africanas, S.A.)

●1945/71: ENMINSA (E.N. Minera del Sahara, S.A.)

●1945/88: EISA (Experiencias Industriales, S.A.) Filiales: Isel (de ENHER, 1943); Máquinas de Embalaje; Infoleasing; PESA; Selesmar; PESA América.

●1945/89: ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones S.A.), germen de la PEGASO, que en 1946 empieza a operar en las instalaciones de la que fue «la Hispano Suiza» una fábrica existente en Barcelona, nacionalizada tras largas negociaciones. Filiales:

Electro-Diesel; Copsa; Jorsa; Matacas; Sava; Corvesa; Desiauto; Emprecam; Moorkens France; Hivemca; Corfo; Fysa; Busaval; Pegaso Benelux/Argentina/France/Chile/Venezuela/Perú/Sur; Eimsa; Auto Delta; Internacional Harvester; Finalven; Fipsa; Sedon Atkinson/Diesel; Pegaso; Financiera Chile/Automotriz Pegaso; Pegaso Agrícola; CABTEC; Comercial Pegaso Chile; Chile Exportadora; Indemaca; Ind. Venezolana de Maquinarias; Pegaso Scios. A.

●1946/71: ENARO (E.N. de Rodamientos, S.A.)

●1946/74: ENHASA (E.N. de Hélices para Aeronaves, S.A.) Filial: Compañía Europea de Patentes

●En 1947 se reorganiza el Monopolio de Petróleos, recuperando del Estado la capacidad de otorgar concesiones para las actividades relacionadas con los hidrocarburos.

●1947/70: SKF Rodamientos (Bolas SKF, S.A). Incorporada a SKF ESPAÑOLA 1969/86

●1947/72: RADIOMAR (E.N. Radio Marítima, S.A.) Filiales: Hispano Radio Marítima; Radio Industrial Bilbaína

●1947/74: SIASA (E.N. Siderúrgica Asturiana, S.A). En 1974 se integra en ENSIDESA

●1948/48: ETASA (Empresa de Trabajos Auxiliares, S.A.)

●1948/74: REPESA (Refinería de Petróleos de Escombreras) Filiales: Camesa; Acosar ó Asur; Agulesa; Cofer; Butano; FENIN. En 1974 se integra en ENPETROL.

●1948/81: IGFISA (Industrias Gaditanas del Frío Industrial, S.A.). Sector alimentario. Filiales: PALFRISA

●1948/84: ATESA (Autotransporte Turístico Español, S.A.) Filiales: Viajes Marsans; Viajes Hispano Continental; Atesa Agencia de Viajes Central de Cruceros; Atesa Turismo Ltd (Brasil); Pullmantur; Marsans Int.; ATESA Canadá.

●1949/68: DEYKA (Destilaciones e Industrias Químicas, S.A.). Filiales: Graficolor Hartmann Hermanos. Integrada en GRAFICOLOR 1968/74

●1949/87: CETME (Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales)

●1949/76: FRIGSA (Frigoríficos Industriales de Galicia, S.A). Filiales: Gypisa; Mafriesa; Compañía Industrial Chacinera de Monforte de Lemos.

●1949/89: ENOSA (E.N. de Optica, S.A.) Filiales: Infoleasing; PESA; PESA America; Mischiatti Ibérica; TSD; Inisel.

Fortalecimiento y consolidación del Instituto Nacional de Industria, entre 1950 y 1962

En la década de los 50, hasta 1961, el grupo de empresas del INI se expandió y se hizo “más denso”, fortaleciendo su posición en varios sectores mediante la incorporación de empresas de especial relevancia. El INI le dio prioridad a los aspectos técnicos frente a los económicos: el objetivo era maximizar la producción, sin escatimar en inversión. Hasta 1957, los recursos financieros del

holding estatal y de las empresas provinieron mayoritariamente del Estado, que los aportó con importantes partidas de los Presupuestos Generales del Estado y a través de o la emisión de deuda; posteriormente, el INI comenzó a buscar fondos en los mercados de capitales.

●1950/73: HIDROGALICIA (Hidroeléctrica de Galicia, S.A.)

●1950/74: MONCABRIL (E.N. Hidroeléctrica de Moncabril, S.A). Filiales: DESA; Eléctrica de Cangas del Narcea; Minas del Narcea

●1950/89: AUXINI (Empresa Auxiliar de la Industria, S.A. Obras industriales y de producción eléctrica, marítimas, de edificación y construcción de carreteras). Filiales: Snam Auxini Proyectos; Domi; Venesco; Augin; Encoisa; Ingenasa; Cesquisa; Intecapsa; Auxitec; Proexinco; Auxini Panamá; Frigsa; Emacon; Civicon; Domi-Colombia; Sami; Sodemina; Emainco; Intecapsa; Prodeco

●1951/69: ASCASA (Astilleros de Cádiz, S.A). Filiales: Estudios y Construcciones Astilleras; Especial de Transporte (METRASA), incorporada a AESA 1969/89

●1952/75: ENIRA (E.N. Industrialización de Residuos Agrícolas)

●1952/74: AISA (Aeronáutica Industrial, S.A.) Filiales: EPE, incorporada a ENISA 1982/89; Plexi; Iberauto

●1954/64: GEE (General Eléctrica Española, S.A).

●1954/76: IFESA (Industrias Frigoríficas Extremeñas, S.A). Filiales: La Luz (Hijos de J. Rodríguez), incorporada a CARCESA 1976/89

●1954/89: AVIACO (Aviación y Comercio, S.A). Transporte aére. Filiales: TABSA; Royal Air Maroc; Transeuropa; CETA

●1955/73: CAVESA (Campos Velázquez S.A.), incorporada a EDES / INITEC 1962/89

●1955/89…: MTM (La Maquinista Terrestre y Marítima) Producción de material ferroviario y bienes de equipo. Filiales: Aspex; Ensa; Centrisa; Consuma; Inirail; Misa; Motores Men; Mutua Metalúrgica; Servicios Energéticos; Tersa

●1956/60: PIRITAS

●1956/64: CETE (Centro de Estudios Técnicos de Electricidad)

●1956/66: PEQUEÑAS SIDERÚRGIAS (Comisión Gestora de las Pequeñas Siderúrgias)

●1956/68: CELULOSAS (Comisión Gestora de Celulosas) Filiales: E.N. de Celulosas de Huelva, S.A, CELMOTRIL (E.N. de Celulosas de Motril, S.A.) y CELUPONTE (E.N. de Celulosas de Pontevedra, S.A), que serían integradas en 1968 en ENCE

●1956/68: VALDEBRO (Investigaciones Petrolíferas Valdebro, S.A.)

●1956/86: ENTURSA (E.N. de Turismo, S.A). Promoción de turismo. Filiales: Ara Servicios; Iberintur; Iber – Swiss; Entara; Salcan

●1957/62: CETO (Centro de Estudios Técnicos de Construcción)

●1957/74: INTELHORCE (Industrias Textiles de Guadalhorce, S.A.)

●1957/74: INVECOSA (Industrias Vegetales Corchero, S.A). A partir de 1966, Industrias Vegetales y Conserveras, S.A.

●1957/8: ENECO (E.N. Eléctrica de Córdoba, S.A). Filiales: Unesa; Carboex

●1957/89: ENCASUR (E.N. Carbonífera del Sur, S.A). Filial: INHAG

●1957/89: ENECO (E.N. Eléctrica de Córdoba, S.A). Filiales: Unesa; Carboex

●1959/86: BUTANO (Butano, S.A). Filiales: Gas Igualada; Gas Gerona; Gas Vich; Sesema; Tanque Gas

●1959/89: POTASAS (Potasas de Navarra, S.A). Para fertilizantes y otros usos. Filiales: Apotal; Coposa; Minas de Potasas del Suria; Posusa; Promining; Remolcadores Marítimos; Saldosa; Valmosa

●1959/89: SANTA BARBARA (Armamento) E.N. Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A. Filiales: Cirex; Deftec; Defex; Eurotecnología; Icsa; Hispager; Plasencia de Armas; Santa Bárbara Sistemas; Mbb; Trebal. (Comprada por la multinacional General Dynamics Combat System Group)

●1960/76: ENPENSA (E.N. de Petróleos de Navarra).

●1960/86: ENPASA/ENIEPSA (E.N. de Petróleos de Aragón 1976 = E.N. de Investigaciones de Petróleo, S.A)

●1960/74: EPESA (Compañía de Explotación Petrolífera del Sahara, S.A.

●1961/68: IPESA (Investigaciones Petrolíferas, S.A)

●1961/72: TINDOUF (Investigaciones Petrolíferas en Tindouf, S.A)

●1961/75: ENTEL (E.N. de Telecomunicaciones). Filiales: Seyre (heredada de TORRES QUEVEDO, 1942); Urbana Ibérica.

●1962/89: EDES / INITEC E. Mixta de Estudios y Proyectos Técnicos; 1977 E.N. de Ingeniería y Tecnología. Petroquímica y eléctrica. Filiales: Alitec; Augin; Auxiesa; IPQ; Cavesa; Emainco; Empresa de Ingeniería en Asturias; Encoisa; Inhag; Inidermott; Proexinco; Snam Auxina; Tecnoindustrial; Weser Engineering

Modernización del INI, 1963-1976

Durante el llamado “segundo franquismo” (1959-1975), también llamado franquismo desarrollista, la segunda gran etapa del régimen del general Franco, se produjo un crecimiento económico espectacular —se habló del «milagro económico español»— que dio lugar a una «gran transformación» social.

Con el Plan de Estabilización de 1959, el INI comenzó a buscar fondos en los mercados de capitales, con lo que el sector privado empezó a cobrar un mayor protagonismo, dando pie a una tímida liberalización de la economía española que coincide con un intento de apertura hacia el exterior, mitigando la estrategia autárquica de las dos décadas anteriores.

Entre 1963 y 1969, debido a la aplicación de los Planes de Desarrollo, el INI redujo su protagonismo industrializador y pasó a desempeñar un papel subsidiario, pasando a ser su labor de apoyo a la iniciativa privada. Como consecuencia de esta situación, se produjo un cierto deterioro de su situación patrimonial. Por el Decreto 480/1968 de 14 de marzo, el INI pasó a depender del Ministerio de Industria, cuyo principal objetivo era la promoción y apoyo a la iniciativa privada. Este traspaso lo privó de su enlace

privilegiado con la Presidencia del Gobierno y lo hizo más vulnerable.

A partir de 1970, se registraron cambios de importancia en el INI, que incluyeron una reestructuración del organismo, con la finalidad de actualizar y modernizar su funcionamiento, y una reforma financiera, que reanudó las aportaciones estatales y le permitió acudir a mercados exteriores. Se trató de introducir en el INI un mayor espíritu empresarial, con objeto de que el Grupo funcionase a imagen y semejanza de las modernas corporaciones industriales. Hubo también una reestructuración de su cartera y una reordenación de sus participaciones accionariales.

●1964/76: COPISA (Compañía Petrolífera Ibérica, S.A)

●1965/72: LIMADET (Líneas Marítimas de Detroit, S.A)

●1965/86: HISPANOIL (Investigación petrolífera en el exterior). Filiales: Hispánica de Petróleos, Duma; Hispanoil Italia/Algerie/ Danmark/U.K./Noruega; Gepsa; BWE Babcock Wilcox Española; Drillmar; Elcano

●1965/74: AUXIESA (Auxini, Ingeniería Española, S.A). Incorporada a EDES / INITEC 1962/89

●1965/89: SIMEX (Sociedad de Inversiones Inmobiliarias en el Exterior, S.A). Filiales: (Adela); Imapec; Limadet; Maropeche; Simac; Elmar (heredada de TORRES QUEVEDO, 1942); Macmillan Rothesay Ltd; Iniexport.

●1966/70: SINADOR (Societé Industrielle de Textiles de Nador, S.A)

●1966/72: RIFU (Riegos y Fuerzas de la Palma, S.A)

●1966/72: IMAPEC (Industrias Mauritanas de Pesca, S.A). Escindida de SIMEX.

●1966/74: UNINSA (Unión Siderúrgica Asturiana, S.A.) Filial: Compañía Asturiana de Tubo. En 1974 se integra en ENSIDESA.

●1968/74: GRAFICOLOR (Graficolor Industrias Químicas, S.A)

●1968/76: IBERNUCLEAR (Ibérica de Estudios y Productos Nucleares S.A)

●1968/87: MUSINI (Mutualidad de Seguros del INI, líder en el segmento de las grandes empresas). Filiales: Interbolsa; Inverseguros; Servifinanzas; Intercartera; Reunisa

●1968/74: SEVILLANA (Cía. Sevillana de Electricidad, S.A). Filiales: Fenosa, Mumasa y Minas del Narcea (incorporadas a UESA 1968/87); Compañía Eléctrica Cristo de la Fe; Electra Villariezo; Eléctrica del Águila; Eléctrica del Litoral.

●1969/89…: UNELCO (Unión Eléctrica de Canarias, S.A). Filial: Prodigsa

●1968/89: ENCE (Empresa Nacional de Celulosa). Sector forestal-maderero, producción y transformación de pasta de celulosa, especialmente eucalipto, y del mítico papel higiénico «El Elefante». Filiales: Cepadesa; Deyresa; Dispap; Elnosa; Ibersilva; Encell; Iberforestal; Norfor; Pamesa (productora de papel). Gran parte de las fábricas fueron adquiridas por Scott Paper Company, que posteriormente se fusionó con Kimberly-Clark

●1968/87: UESA (Unión Eléctrica S.A). Filiales: Minas del Narcea; Eléctricas Leonesas; Mumasa; Fenosa

●1969/88: FOSBUCRAA (Fosfatos del Bu-Craa, S.A)

●1969/86: SKF ESPAÑOLA Filiales Inmobiliaria Escandinava; Riv-Skf Industrie; Rotrans

●1969/88: ARTESPAÑA (Empresa Nacional de Artesanía, S.A). Filiales: Arts of Spain (Miami); Artespaña Internacional; Artespaña Panamá; Artespaña en Alemania; Artespaña SPAES

●1969/89…: AESA (Astilleros Españoles, S.A). Filiales: Acería de Amurrio; Aceros Finos Reunidos; Ahmsa; Astace; ASTANDER (Astillero cántabro); Astillerap; Astinave; Ateinsa; Auversa; Cavexsa; Cía. Liberiana Donervon Shipping Ltd.; Combustión Stein Astilleros; Delta; Diatlansa; Foarsa; Fábrica San Carlos; Fidenavis; Fundición de Asua; Gestur Tenerife; Inimar Promociones; Juliana Constructora Gijonesa; La Farga Casanova; Mc Gregor and Sea Land; Metalsur; Metrasa; Micres; Navalips (fabricación de

hélices de barcos); Naviarsa; Naviera Castellana; Navinte; Navipal; Plasencia de las Armas; Satena; Sacma; Sercim; Sidernaval; Tubos del Nervión

●1969/89: ENUSA (E.N. del Uranio, S.A). Filiales: Soquem; Enusa Colombia; Euratom; Eurodif; Cominak

●1969/89: UNELCO (Unión Eléctrica de Canarias, S.A). Filial: Prodigsa

●1970/71: PROMINSA (Prospecciones Mineras del Sahara, S.A)

●1970/72: CAMBA (Camba, S.A.)

●1971/74: ENTASA (E.N. de Petróleos de Tarragona, S.A). Se integra en ENPETROL en 1974.

●1971/89: EFE (Agencia EFE. S.A). Filiales: Comercial Telegráfica

●1972/86: ENAGAS (Empresa Nacional de Gas, S.A). Filiales: Burgalesa de Gas; Cegas; Distribuidora de Gas de Zaragoza; Eguigasa; Gas de Burgos; Gas Navarra; Gasnalsa; Sedigas; Segamo; Sonatrach. Para su privatización, ENAGAS se dividiría en Gas Natural (aprovisionamientos, gestión, venta y distribución de gas) y Enagás (suministro a empresas distribuidoras y a otros transportistas, así como transporte, regasificación y almacenamiento de gas)

●1972/89: ASTICAN (Astilleros Canarios, S.A). Filial: Sorena

●1972/89: MEVOSA (Cía. Hispano-Alemana de Productos Mercedes Benz y Wolkswagen, S.A). Filiales: Ciasa; Sicca Española; Ciadasa; Comercial Mercedes Benz

●1972/89: ASTANO (Astilleros y Talleres del Noroeste, S.A). Filiales: Renosa (Remolcadores del Noroeste, con sede en Ferrol); Fenya; Dessa; Imenosa; Pymar; Inidermott; Industrias Mecánicas del Noroeste)

●1972/89: SODIGA (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galicia, S.A). Filiales: Acuicultura del Atlántico; Afina; Aligasa; Alimentos Congelados Fripesca; Alunorsa; Antonio Bandeira; Aplicaciones del Aluminio; Alfredo Iglesias; Atlántica S.A; Bandas; Baursa; Cacisa; Cavisa; Caucho Atlántico; Cedegalsa; Cegareas; Cemiga; Centro de Investigación y Transferencias Energéticas; Ciesa; Citesa; Comarsa; Comercial de Rocas Ornamentales; Cía. Española de Motores; Complesa; Conservas Carballo; Copaex Minera; Coruñesa de plásticos; Crimagasa; Destilerías del Ulla; Easa; Electricidad R.T.R.; Embutidos Viana; Engasa; Esdisa; Estucado de papeles especiales; Evatsa; Exportaciones Gallegas; Fábrica de Gres; Facet Iberia; Forgasa; Fundialsa; Gaelico; Galifood; Granitos Ibericos-Grayco; Grupo de empresas Álvarez; Hipor Ibérica; Ibercar Imesa; Inersa; Intace; La Artística; Lácteas del Atlántico; Lácteos Rueda; Landesa Los Pinos Quindos; Maderas Cer; Marcos Soldaduras; Meisa; Moblaxe; Norcontrol; Obradores Gallegos; Orballo; Pantyflora; Perfialsa; Pisciflosa; Pretamsa; Procugasa; Proullasa; Quival; Resysa; Rodman; Sidegasa; Sigalsa;

Sdad. de Pequeñas Centrales Hidráulicas; SEM; Sogalsa; Sogarco; Somega; Tableval; Terga; Tesein; Torniasa; Tromosal; Unicarsa; Urovesa; Visones del Noroeste; Zeltifur

●1972/89: ENFERSA (E.N. de Fertilizantes, S.A). Filiales: Asur o Acosur; Sesema; Sorefer; Agrastur; S.A. Carrillo; Soc. de Servicios de Seguridad Mancomunados; Marefersa, Fodina, SEFANITRO (comprada por Fertiberia)

●1973/89: ERIA (Estudios y Realizaciones de Informática Aplicada, S.A.) Filiales: Isel (de ENHER, 1943); Eria Systems; Cap Sogeti; Erdasa; Erdisa; Eria Defensa; Eurosoft; Sadiel; Sociedad para el Telecontrol Integral; Pesa Internacional

●1973/74: PARCASA (Parque de Carbones de Aboño). Integrada en HUNOSA 1941/89 y ENSIDESA 1943/89

●1974/89: LESA (La Lactaria Española, S.A). Filiales: Complesa; Celgan; CLGSA; CLVSA; Complesa; SAM; Grupo Ganadero Industrial de Centro América; Ifasa; Lasa; Lactaria Castellana; Lactaria Costarricense; Laresa (antes Ilma); Quejosa; Ram

●1974/76: HISPANOBRAS (Companhia Hispano-Brasileira de Pelotizaçao,S.A.)

●1974/88: MIFERGUINIMBA (Societé des Mines de Fer de Guinee pour L´Explotation des Mons Mimba, S.A.). Filial: Japan Mifergui Corporation

●1974/85: ENPETROL (E.N. del Petróleo, S.A). Filiales: Acosur y Sesema (de ENFERSA, 1972); Agulesa; Alcudia; Alfajor; Acuasur; Biesa; Cabsa; Cotesa; Cydeplas; Calatrava; Montoro; Plásticos Vanguardia; Paular; Tegan; Texsa

●1975/89: ENDIASA (E.N. para el Desarrollo de la Industria Alimentaria, S.A.). Filiales: Acuasur, Tegan y Cabsa (de ENPETROL); Agramar; Agratec o Teagrasa; Albacora; Alfacor; Alitec; Aprocat; Aprosa; Aznarte; Bioter Biona; Cabsafrica; Cecotex; Codialsa; Coisa; Corgasa; Chaconsa; Diasa; Igfisa; Indulérida; Mesa; Naviera Noratlántic; Vicsa Noratlántica de Pesca; Novamor; Oesa; Coosur y Olcesa (refinado y envasado de aceite de oliva y girasol); P.B.A.; Pamensa; Priasa; Procomar; Promopesca; Promural; Proverex; Proxan; Sada; S.A.Cpi; Shafico; Sdad. para la Promoción de Barcos Explotación Pesquera en Canarias; Tradial

●1975/85: SECOINSA (Sociedad Española de Comunicaciones e Informática, S.A.) Filiales: Cindosa; Digipower; Infoleasing (de EISA, 1945); Iselsa; Sesco; Telesincro

●1975/89: ARESBANK (Banco Árabe-Español, S.A, fundado con capital estatal libio, aunque posteriormente se le asignara a Gadafi como justificación para «intervenirlo». También había un fondo de inversiones del Libyan Arab Foreing Bank, que invirtió en terrenos y otras propiedades inmobiliarias, principalmente en Andalucía. Implicado en los casos Filesa y Kio).

Crisis del Instituto Nacional de Industria y la compra o la participación de empresas privadas, 1976-1983

Debido a la crisis económica internacional del principio de la década de los años 70, que en España coincidió con los últimos estertores del régimen del General Franco y el comienzo de la llamada Transición a la democracia, se incorporan al Grupo INI algunas empresas en dificultades, procedentes del ámbito privado, fundamentalmente durante el período 1976-1983.

El rescate de empresas privadas en crisis tenía como principal objetivo evitar las tensiones sociales en un momento de incertidumbre política e impedir la quiebra de empresas y la destrucción de empleo. El antecedente más significativo y de mayor repercusión de estas operaciones fue la nacionalización de las empresas de la cuenca minera asturiana, creando a partir de su integración en el INI la sociedad HUNOSA, desde 1970 enteramente de titularidad pública.

Después de HUNOSA, entre 1971 y 1983, se incorporaron al INI más de 25 empresas procedentes del sector privado, que aportaron al Grupo público alrededor de 95.000 trabajadores. Entre estas empresas se encontraban ASTANO, BARRERAS, Astilleros Españoles, Babcock Wilcox España, ENSA, AHM, MTM, ATEINSA y SEAT, que pasó a ser plenamente española, del INI después del abandono

de la FIAT, italiana.

Un hecho muy importante de este periodo fue, en 1981 la segregación de las empresas de gas y petróleo (EMPETROL, HISPANOIL, ENIEPSA, ENAGAS y BUTANO), que abandonaron el INI para crear el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH).

Por otra parte, el INI constituyó seis compañías de desarrollo regional para respaldar la expansión o creación de PYMES mediante participación accionarial minoritaria y temporal (SODIAN, SODICAL, SODICAMAN, SODICAN, SODIAR y SODIEX), además de PRESUR,

ENISA, INISOLAR Y CARBOEX.

También se crearon otros grupos empresariales, como ENISA, cambiando filiales de nombre y de grupo empresarial.

●1976/89: CARCESA (Carnes y Conservas Españolas, S.A). Filiales: Alitec y Olcesa (de ENDIASA, 1975); La Luz; Gypisa; Frigsa; Central de Carnes; Carma; Consiber; Exgasa; Matadero de Extremadura

●1976/89: Astilleros BARRERAS (Hijos de J. BARRERAS Construcción de buques mercantes de tamaño medio, portacontenedores, transbordadores y buques pesqueros, en especial atuneros. Vigo). Filiales: Ascon; Tecnaco; Aycasa; Sonar, Sorena; Barreras Deutz; Ingeniería Naval; Compañía de Motores MBD

●1976/89: SODIAN. (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Andalucía, S.A). Filiales: Aceites Andalucía; Agrocean; Alfajor; Alegesa; Alvic; Andaluza de Cerámica; Andel; A. Clavijo; Astilleros la Noria; Bahía Industrial; Bodegas Montulio; Carrillo; Cartón Almería; Cartonajes Portuenses; Central Hortofrutícola; Cerámicas del Suroeste; Chadesa; Cía. Sevillana de Aceitunas; Clínica el Ángel; Crosa; Comercial DVP; Coelgesa; Confecciones Infantiles Llabona; Confecciones Río Cruz; Cohorsa; Conservas Sta. María;

Conservas Vegetales Andaluzas; Comesesa; Curtidora Granadita; Decoramsa; Decorsa; Electrotécnica de Andalucía; Electrotrans; Embalajes de Cartón; Fabricación de Karts; Maquinaria para la Industria del Aceite; Engarsa; Equisa; Exporsa; Exp. de Productos Agrarios; Extractora de Baena; Fábrica de Contenedores; Fábrica de Helicópteros; Fendy; Frasal; Fruval; Fundición de Acero Moldeado; Gasa-Pinturas Industriales; Glez. Espaliu; Grafansa; Granitos los Pedroches; Granja Las Pedrazas; Gross y Bolin; hacienda de Potril; Hidaque; His-Flor; Inca Agrícola; Iccosa; ISA; Intesur; INTA-Eimar; La Constancia; Lav. Ind. Costa del Sol;

Maderas Alcalá; Manuel Arnarte; Marflet; Marina del Puerto de Sta. María: La Serrana; Matadero Gaditano; Megrasa; Montialbero; Muebles Martínez Herrera; Naves Industriales; Opermar; Orfebrería y Bronces Angulo; Pihor; Pimsa; Pintura para Buques; Plantac. Tropi. De Almuñécar; Plateval; Prezasa; Presursa; Promotores de Minas de Carbón; Morillas; Queserías Puleva; Redansa; Reigocan; Roca Dolomítica; S. Juan del Condado; Sánchez Romero; Sopresa; Spitfire Helicopters; Suprex; Tibesa; Tecnao; Tecosa; Terfasa;

Torcal; Valmaglas; Victoriano Villar

●1976/89: SODICAN. (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Canarias, S.A). Filiales: Agramar, Alfacor, Procomar y Albacora (de ENDIASA, 1975); Agrícola Garavic; Aguas del Toscal; Asinca-Export; Cabo Verde; Gabros de Betancuria; Champilucia; Citsa; Cointer; Degacan; Docan; Ederic Consultores; Gabros de Fuerteventura; Garavic; Gestur Tenerife; Gestur Las Palmas; Gestora Canaria de Residuos; Gloria Palmera; Ima Tenerife; Inca Agrícola; Inca Islas Canarias; Insecticidas Canarios; Jugocan; Lanzamar; Lacsa; LAC; Larsa; Llanoflor; Naviarsa; Navinte; Navipal; Nucasa; Nutisa; Proexca; Queserías de Fuerteventura; Riegocan; Serinsa; Sada Sogarte; Sdad. para Producir Correctores Orgánicos para el Suelo; Sdad. para la Construcción de Material Aprovechamiento de Energía Solar en Santa Cruz de Tenerife; Transplacasa; Valleflor; Vicsa; Visocan; Yecasa

●1976/89: ASTILLEROS DE CARTAGENA. Escisión de BAZAN, 1942.

●1976/89: GEASA. (Grupo de Empresas Álvarez, S.A). Filiales: ovisa; La Ibero Tanagra de Loza; Porcelanas Euromex

●1977/85: TARAZONA. (Textil Tarazona, S.A). Filiales: Eurocarpet; M.S. Ibérica

●1977/86: EESA. (Equipos electrónicos, S.A). Filiales: ISELSA y Telesincro (de SECOINSA, 1975); Infoleasing (de EISA, 1945); Pesa Electrónica (de ERIA, 1973); Cibernética aplicada; Icuatro; Piher Electrónica;

●1977/89: DIATLANSA. (Diques del Atlántico, S.A). Escindida de AESA, 1969.

●1977/89: SODIEX. (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Extremadura, S.A). Filiales: Cecotex y Igfisa (de ENDIASA, 1975); Agrícola Ibérica de Tabacos; Agrotexsa; Alabastro del Jerte; Alpex; Aproalfa; Áridos y Aglomerados; Arrocex ; Cantecasa; Carija; Catelsa; Cauchos de Trujillo; Cavomar; Cebadero de Almoharin; Cebadero de Madrigal; C. De Olivenza; C. de Garrovillas; C. de Terneros Moralos; C. de Hornos; (Copia), Río Jerte; Cemalgarsa; Cerámicas de Badajoz; Cetergasa; Comaro; Crosa; Coesa; Corcasa;

Corex; Croinsa; Deutz Diter; Dispo-Plast; Eurohard; Exporoliva; Extrelam; Exconsa; Extremeña de Laminados; Fábrica de Accesorios para Carpintería de Aluminio; FARIÑAS; Forjas y Aceros del Guadiana; Fopesa; Frutexsa; Grabasa; Gradebasa; Gresiber; Grifería Ibero-italiana; Horbasa; Hurca; Imedexsa; Imexa; Industrial Extremeña; Inpralsa; Inexsa; Joca; KHD; Lanexsa; Lavandería Extremeña; Mafricasa; Mercoguadiana; Matadero Frigorífico Cacereño; Nutra; Orivisa; Presursa; Prinex; Proplasa;

Reciclados de Extremadura; Sitalsa; Sogarex; Sogarposa; Tytsa; Tramesa; Urvicasa; Valgasa; Valverde; Wolframios de Extremadura

●1978/89: FOCOEX. (Fomento del Comercio exterior, S.A) Filiales: Fococafe; Interchange Commercial Corporation

●1978/89: AHM (Altos Hornos del Mediterráneo). Filiales: Sidmed (de ENSIDESA, 1943); Ahinco; Esmuimos; Temarse

●1978/98: ALKANTARA (Allantara Iberia Exportas Limitad)

●1978/89: SAUDESBANK (Banco Saudí-Español, S.A)

●1979/89: CSA (Casimiro Soller Almirall, S.A). Filial: Telesincro (de SECOINSA, 1975)

●1980/88: IFASA (Industrias del Frío y Alimentación, S.A). Filiales: Coisa (de ENDIASA, 1975); Empresa Fabricación Vegetales Congelados; Fríoalimentos d´Aragó

●1980/89: FIGAREDO (Minas de Figaredo, S.A). Filiales: Fintisa; Rentisa; Sociedad de Carbones de Tenerife

●1980/89: CARBOEX (Sociedad Española de Carbón Exterior, S.A) Filiales: Pucarsa; Aci; Promusel; CIL; Gibraltar Intercar; Carboex First Investments.; Pucarsa; Carboastur; C.Fil

●1980/88: INISOLAR (Empresa para el Desarrollo de la Energía Solar)

●1980/89: ATEINSA (Aplicaciones Técnicas Industriales, S.A). Producción de material ferroviario Filial: INIRAIL (heredada de MTM, 1955)

●1981/89: PRESURSA (Prerreducidos Integrados del Noroeste de España, S.A). Filial: Lurgi Española

●1982/89: ENISA (E.N. de Innovación, S.A). Filiales: ENDASA y su filial Ancoal (de ENDASA, 1943); Artespaña Int. (de ARTESPAÑA, 1969); Temarsa, Esmainox y Purolator Ibérica (de AHM, 1978); Erdisa (de ERIA, 1973); Amesa; Arex; Asientos Bertrand Faure; Cía, de Materiales Compuestos; Cesquisa; Conitek; Credem; Epe; Empresa de Seguridad; Esinsa; Haesa; Hidrohispania; Hite; Incipresa; Ingenasa; Inseinsa; Interfauna Ibérica; Iphar Ibérica; Kelsey Hayes; Labson; Levatec; Lignotock Galicia; Microcare; Microteck; Plantarom; Polipropileno de Galicia; Rumbold España; Silenka; Sistemas de Control Integral; SIV Atlántica; Saarex; Tefosa; Tile Stone; Exhibit; Universal de Servicios

●1982/89: SODICAL (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-León, S.A). Filiales: Rotrans (de SKF, 1969); TFE; Benteler España; Químicas del Formol; Revestimientos y Asientos; Ibergel; Cía. Minera del Río Purón; Karpesa; Reactim.

●1983/89: SODIAR (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A). Filiales: Vefrisa; Pyrsa; Copo Aragonés de Poliuretanos.

●1984/89: SODICAMAN (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A). Filiales: Prominsa

●1984/89.: ENSA (Equipos Nucleares S.A). Escindida de MTM, 1955. Filiales: INIRAIL (de MTM, 1955); Westinghouse-Ensa

●1985/86: MARSANS (Viajes Marsans, S.A). Filiales: Fetursa

●1985/89: BWE (Babcock Wilcox Española, S.A). Escindida de HISPANOIL, 1965. Productora de bienes de equipo. Filiales: Tersa (de MTM, 1955); Com. Financ. Vasco-Castellana (Creada en 1957 como filial de BWE, asimilada en 1965 como filial de HISPANOIL); Insisa, B&W Intern. y Pasa (de HISPANOIL, 1965); Almesa; Bilme; Forjas Alavesas; Grutisa; Materias Primas Siderúrgicas; Pridesa

●1985/89: FOARSA (Forjas y Aceros de Reinosa, S.A). Filiales: INIRAIL (de MTM, 1955); Sidernaval (de AESA, 1969); Sirena; Cabeza.

●1985/89: INFOLEASING (Infoleasing, S.A). Escindida de EISA, 1945. Filiales: Vuelos Internacionales de Vacaciones

●1985/89: CTE (Compañía Trasatlántica Española, S.A). Filiales: Agencia Marítima Trasatlántica y Nipsa (de ELCANO, 1942); Cacesa (de IBERIA, 1943); Cía. Naviera malasia; Trasatlántica Agency USA; SGB; Estiba y Servicios.; Estibas Puerto Santa Cruz de Tenerife

●1985/89: REDESA (Red Eléctrica de España, S.A.) (Transporte de electricidad y gestión de sistemas eléctricos) Escisión de ENHER, 1943. Se privatizó a través de COMEE (Operadora de electricidad adquirida por OMEL Mercados, Agencia de Valores, S.A.)

●1985/89: INISEL (E.N. de Electrónica y Sistemas, S.A.). Filiales: Isel, Erdisa, Pesa y Eria-Systems (de ERIA, 1973); Defex (de CASA, 1943); Selesmar (de EISA, 1945); Telesincro (de SECOINSA, 1975); I-Cuatro; Iesa; Isu; Sum. Reino Marruecos; Emp.Seguridad

●1986/89: FODINA (Fodina, S.A.). Escisión de POTASAS, 1959. Filiales: Minas de Potasas de Suria; Potasas de Subiza; Coposa.

●1986/89: DOMI (Desarrollo de Operaciones Mineras, S.A).

●1988/89: ENRESA (E.N. de Residuos Radioactivos, S.A.).

●1989: INFOINVEST (Infoinvest. Desarrollo y Gestión Inmobiliaria, S.A.).

●1989: HISPASAT (Hispasat, S.A.)

●1989: EXHIBIT (Universal de Servicios la Cartuja, S.A). Escisión de EINSA, de 1982

●1989: COFIVACASA (Comercial Financiera Vasco Castellana, S.A). Creada en 1957 como filial de BWE, asimilada en 1965 como filial de HISPANOIL.

Privatizaciones, Reconversiones y Desinversiones

Ya antes de que se aprobara la Constitución, se privatizaron por múltiples razones, parcialmente o en su totalidad, cinco grandes empresas: General Eléctrica de España en 1962, Marconi Española en 1973, Sevillana de Electricidad en 1974, Ascensores Boetticher y Navarro en 1975 y Petróleos de Navarra en 1976; con el pretexto de la adaptación a la legislación del Mercado Europeo.

Los burócratas de Bruselas le impusieron a España la obligatoriedad de que el INI abandonara definitivamente su alianza con el capital privado.

● A partir de 1984 (con el PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL GOBIERNO DE ESPAÑA) comienzan los «Procesos de Reconversión Industrial» o desmantelamiento de los medios de producción de propiedad estatal y mixta; principalmente en los sectores industriales de la Siderurgia (ENSIDESA, FOARSA, Altos Hornos del Mediterráneo o SIDMED), de la Construcción Naval (AESA, ASTANO, ASTICAN o BARRERAS), de los Bienes de Equipo (Babcock Wilcox Española, La Maquinista Terrestre y Marítima, Equipos Nucleares S.A, Fábrica San Carlos o Material ferroviario ATEINSA), de la Minería (HUNOSA o FIGAREDO) y de la Defensa (BAZÁN, CASA o SANTA BÁRBARA). Con los «Planes de Viabilidad» se

empezaron a preparar para la venta, a precio de desguace, Aluminios INESPAL, Fertilizantes ENFERSA, IBERIA, AVIACO y otras.

Como resultado lógico, la reconversión industrial condujo a la inestabilidad laboral y el despido de multitud de trabajadores.

● De 1985 a 1996, a través de organismos como el INI, el TENEO, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales, la Agencia Industrial del Estado o el Instituto Nacional de Hidrocarburos, se produjeron privatizaciones, venta directa de empresas estatales; y por otro desinversiones-descapitalizaciones totales de las participaciones que tenía el Estado en empresas mixtas, o lo que es lo mismo: venta de acciones en Bolsa. La primera privatización de esta etapa fue Textil Tarazona en 1985, a la que siguieron muchas otras. En las «Desinversiones», se fueron vendiendo acciones de empresas de participación mayoritaria, como por ejemplo: Sociedad Española de Comunicaciones e Informática SECONINSA, Rodamientos SKF, Viajes Marsans, empresas de Promoción de turismo ENTURSA, de Alimentación (LESA, CARCESA), de producción de Material ferroviario (ATEINSA, MTM), de Construcción Naval ASTICAN, de Fertilizantes ENFERSA, Artesanía GEA, de producción

de aluminio INESPAL, electrónica INISEL, Gas y Electricidad (ACESA), de telecomunicaciones TELEFÓNICA, de distribución de hidrocarburos REPSOL (exploración de crudo y gas; transporte de productos; refino, producción y comercialización), o de producción automovilística, como Pegaso-ENASA, o SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo). También se pusieron en marcha operaciones de venta parciales en Bolsa de las empresas de Gas y Electricidad GESA, de producción de celulosa ENCE, de producción, transporte y distribución de electricidad ENDESA

● A partir del año 1989, el INI dejó de ser Organismo Autónomo y se convirtió, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 37/1988, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, en una Entidad de Derecho Público, continuando adscrita al Ministerio de Industria y Energía. A partir de ese momento, el INI pasó a regirse por el ordenamiento jurídico privado y actuar según los principios de rentabilidad y eficiencia, para adecuarse a la nueva legislación.

● En 1992, el INI creó la sociedad anónima TENEO, en la que agrupó las empresas que, según la normativa europea, no podían recibir ayudas estatales (Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de los P.G.E. para 1992). Las empresas que temporalmente podían seguir recibiendo ayudas, como las de defensa, siderurgia, construcción naval o minería, siguieron dependiendo directamente del propio INI.

● En 1995, fue disuelto el Instituto Nacional de Industria (INI), por Decreto Ley 5/1995 de 16 de junio, convertido en Ley 5/1996 de 10 de enero de creación de determinadas entidades de derecho público. De acuerdo con esa misma norma se suprimió el Instituto Nacional de Hidrocarburos y se creó el SEPI, que agrupó a TENEO y a las empresas del INH (Hidrocarburos), así como la Agencia Industrial del Estado, a la que se incorporaron las empresas del INI que recibían ayudas públicas.

● A partir de 1996; tras la aprobación del llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, las privatizaciones fueron programadas con un carácter de globalidad y totalidad, a excepción de determinados sectores -los menos rentables-, como la minería del carbón, los ferrocarriles, la comunicación y algunas empresas de servicios públicos. En este periodo, salen totalmente del ámbito público unas cincuenta empresas, principalmente las empresas públicas especialmente relevantes en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica o siderurgia; como ENDESA, REPSOL, TELEFÓNICA, ENCE, INDRA (empresa con tres líneas de negocio: Tecnologías de la Información, Simulación y Sistemas Automáticos de Mantenimiento, y Equipos Electrónicos de Defensa, privatizada en 1998 y que sería el germen de la multinacional Indra Sistemas, S.A., en el IBEX 35 desde 1999 y que en 2016 tuvo ingresos de 2.709 millones de euros).

También se vendieron 15 fincas de la empresa Expasa y participaciones minoritarias de otras sociedades. Además de medios de comunicación como la COPE, tiendas libres de impuestos en puertos y aeropuertos: ALDEASA; aseguradoras de seguros sanitarios: INISAS; Bancos como el de Crédito Industrial, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito de la Construcción, Banco Hipotecario de España

o ARGENTARIA; Productos Médicos como SURGICLINIC (fabricación de productos técnico-sanitarios) o MOLYPHARMA (preparación y distribución de radio-fármacos para medicina nuclear convencional, así como producción y comercialización de radio-fármacos para tomografía, adquirido por Grupo IBA PHARMA SPRL que está, a su vez, mayoritariamente participado por un grupo de inversión americano); empresas de electrónica: Ingenesa, Pesa, ASDL o Gyconsa; Transporte pasajeros por carretera: ENATCAR (Empresa Nacional de Transporte por Carretera); Transporte aéreo: ARSA / AUSTRAL; Transporte marítimo de pasajeros, vehículos y cargas en las zonas de Baleares, estrecho de Gibraltar y Canarias: TRANSMEDITERRÁNEA; Transporte de explosivos, tanto civiles como de defensa: ENUSEGUR, S.A. y ETSA DOI, S.R.L., herederas de ENUSA y adquiridas por MAXAMCORP HOLDING, S.L.; Construcción Naval, Astilleros: Motores MDB, IZAR (construcción naval civil. Gijón, Manises, Sestao y Sevilla: en el año 2000

Bazán, que poseía astilleros en Cartagena, Ferrol y San Fernando, se fusionó con Astilleros Españoles (AESA), dando lugar a Izar.

En diciembre de 2004 el SEPI segrega la rama militar de Izar creando Navantia); Composites: ICSA / AYA (aeronáutica y de defensa), LM COMPOSITES (palas para aerogeneradores); Metalurgia: Issa; Siderurgia: ACERALIA (producción de acero, adquirido por la multinacional Arcelor) Productos TUBULARES (fabricación y comercialización de tubos de acero sin soldadura, aleados, inoxidables o de carbono, así como botellas de acero para gases a alta presión); Aluminios: Aluflet, Conversión Aluminio (Fabricación

y comercialización de bandas de aluminio laqueadas e impresas destinadas al envasado de alimentos, privatizada en 2001 como Alucoat Conversión); Medio Ambiente: INIMA (depuradoras, desaladoras, tratamiento de residuos, hoy en manos de la multinacional de la construcción OHL); Autopistas: ENA (Construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de

concesión, dirección y coordinación de la gestión de las sociedades filiales); Alimentación: PBA, Miraflores, Miel Española, Fridarago; Tabacos: ALTADIS (Antes Tabacalera)…

Mención aparte merecen casos como el de RENFE, empresa estatal de transporte ferroviario, que ha sido objeto de su propio proceso de “modernización”, siempre en beneficio de los «inversores» y al que habría que dedicar un capítulo aparte (posiblemente, más que un capítulo un libro entero), o el de Sintel, porque el saqueo, el robo, el despilfarro de recursos públicos no ha sido exclusivo mérito del PSOE.

Cuando el PARTIDO POPULAR, con Aznar al frente, ganó sus primeras elecciones en 1996, se habló mucho de la generosa aportación que había recibido de Mas Canosa (conocido empresario anticastrista de Miami), a través de su Fundación Nacional Cubano-Americana. Aznar se afanó en saldar tal deuda con favores como la venta de SINTEL (una filial de Telefónica), de la que robaron hasta el fondo de pensiones. Después de una gestión desastrosa, la historia terminó con 1.800 despidos, 7 suicidios, 7 infartos, 70 trabajadores en tratamiento psiquiátrico, grandes pérdidas para el Estado y altos beneficios para los empresarios. El juez dictaminó que «guiados por el ánimo de obtener un beneficio económico a costa del patrimonio de Sintel (…) coadyuvaron conscientemente al desmantelamiento patrimonial de Sintel con el desgajamiento de sus sociedades filiales, todo ello con incumplimiento de las obligaciones tributarias de llevanza de la contabilidad mercantil o libros o registros fiscales». y que se «distrajeron importantes cantidades de dinero procedente de Sintel en favor de la familia Mas», utilizando varias sociedades en Puerto Rico, México o EEUU, y, además, ejecutaron «actos para la progresiva descapitalización» de la filial de Telefónica, a través de avales y préstamos, que la llevaron, entre otros factores, a la quiebra.”