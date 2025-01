Sedacion y nirvana

Subrepticiamente, como si fuera muestra de humanidad, de compasión y bondad, el criminal que gobierna ha ido tejiendo una profunda y extensa inversión ideológica por la que lo uno es lo contrario, y viceversa. Un propósito que podría parecer coherente si resultara de una convicción ideológica por la que estuviera dispuesto a pagar con la vida. Sánchez, en ausencia de cualquier convicción, practica el relativismo moral para el que no hay ninguna razón para defender lo uno y/o lo contrario. De la contradicción puede deducirse lo que se quiera. Con la diferencia de que Sanchez no se rescatará a sí mismo, como Scott Fitzgerald hiciera desde la abyección, por sí mismo. Sanchez, como Stalin, reescribe la historia y las leyes a su conveniencia con el silencio cómplice de sus mercenarios, atribuyendo a quien quiera sus méritos como delincuente, desde la indiferencia que sólo un onanista narcisista puede defender, contra natura. En el pasado, la muerte y el juicio final jugaban como un comodín frente a la conducta inmoral. Extinguida la amenaza del juicio divino, la muerte juega ahora como un incentivo inmoral, si existe el beneficio que se desprende del poder.

Sánchez cuenta a su favor con la convicción de que el pueblo español asume su condición de víctima, el único en la Tierra que se juzga desde la derrota, el único que se odia a sí mismo. Ha venido venciendo la masonería, el relato inverso de España, desde que Sagasta y sus tertulianos de feria entregaran a EEUU, las provincias de Asia y América. Defiende las satrapías narcoterroristas de Venezuela, México y Colombia con la misma convicción con que financia a Putin, adquiriendo petróleo y gas que dedica al estraperlo. Querrá tambien imponerse como Maduro cuando pierda las elecciones. Tiempo al tiempo. Siendo Sánchez un plagiario compulsivo, un simulador contumaz, y un autor por mano ajena, es dificil que pueda apercibirse de los motivos de su conducta, porque desde la lógica de la impunidad, se reserva para sí el derecho que niega a los demás. Algunos de más son él. Dá igual que se trate de un hermano ebrio que no sabe ni donde ni cuando trabaja, o de su señora que se droga con sus dedos húespedes en la Moncloa. ¿Que hará cuando se acerque al lago de Como?.

Una palpable expresión de esa miseria moral es la defensa de la eutanasia, cuando se ha venido aceptando la incineración de los cuerpos, y el desprecio por la vida, tan propia de los dictadores que entregan a sus pueblos al hambre, la guerra y la muerte. No ocuparás ningún espacio ni como muerto. El designio socialista de acabar con lo desagradable, con la lucha por la vida, matando al sujeto, desde la extinción de nuestra tradición, de nuestra cultura, desde la ideología de género, el mito climático, o la liberación de la vida en la eutanasia.

Quienes defienden la eutanasia y obligan a la donación del cuerpo como reservorio de órganos, la defienden, esgrimiendo compasión: ”la persona está sufriendo, no es una vida digna, ¡sirva su cuerpo a otros!”. Quieren, en su delirio, ocultar lo que no pueden tolerar, como psicoadictos, lo trágico, lo negativo, lo que no se arregla con una sonrisa. El ensueño de un amante lesbiano. Quieren borrar cualquier conciencia de lucha y riesgo, acabar con cualquier obstáculo, si la maternidad implica un esfuerzo, aborta, si tu madre requiere atención y no la acogen en una residencia, o no puedes pagarla, mátala, si necesitas dinero, prostitúyete, si estás deprimido acógete a la libertad de morir. Todas estas acciones que tratan tu cuerpo como cosa, para que sea más fácil disponer de él, utilizarlo como moneda, tatuarlo, mutilarlo, o eutanasiarlo, el negocio de las Montero que hacen caja del delirio y la perversión. Si tu propio cuerpo es una cosa a tu disposición, ¿por qué no habrían de serlo los cuerpos de otros, cuando el tiempo les alcance?. La muerte a voluntad, y certificar la muerte antes de morir para donar. Deciden el momento con impunidad, con esos médicos asesinos que reniegan del juramento hipocrático.

La creencia que a modo de purga se extiende al hilo de la propaganda islámica que borra la conciencia y la responsabilidad, la vieja doctrina agnóstica y el jansenismo que busca refugio en la meditación, en la creencia de un alma a rescatar de un cuerpo impropio del que puede separarse, esa chispa divina que debe despertarse en la mirada espiritual hacia sí mismo, en el misticismo de un alma inexistente en un cuerpo preexistente, pura materia de la reencarnación. Frente a esta ignominia socialista, cada ciudadano debe reconocer que la verdadera cuestión es si hay que afirmar y proteger toda vida humana o adoptar una ética social bastarda en la que determinadas vidas humanas se consideren valiosas y otras no. Debemos elegir entre una ética de la sacralidad de la vida, y una ética de la calidad de la vida, como dijo Reagan. El sujeto en si es transcendente, la vida es única, y sagrada.

Quienes defienden la eutanasia hacen una valoración normativa de lo que es calidad de vida, arrogándose la capacidad de decidir sobre la vida de otros, alegando que causarle la muerte es en su beneficio. Tratan a todos los individuos como intercambiables, por eso defienden el aborto libre y las mutilaciones genitales de los adolescentes para que parezcan lo que no son, la misma lógica de la autodecoración que somete a las hembras a presentarse como objetos ante los ojos. Algunos hablan, incluso, en términos de lo que es una persona y lo que no lo es, como Peter Singer, profesor emérito en Princeton, que defiende el asesinato de cualquier sujeto que carezca de conciencia de sí mismo, para que ni siquiera sea memoria para otros. Deciden quien debe tener la categoría de humano, quien de ser vivo, quien, no al tiempo que defienden el bestialismo. Por eso Singer defiende el aborto post parto, dejar impune el infanticidio, alegando que no son conscientes de sí mismos. Por eso defienden los socialistas la abolición de la propiedad, la tenencia de bienes, el apego, la familia, esa forma arcaica y antigua a la que alude Zapatero, el traficante de Maduro, por el bien del progreso, el mismo Zapatero que comprara las fotos de sus hijas góticas para retirarlas de la circulación. ¡Qué sujeto tan ridículo, si no fuera tan trágico! La sedación y el nirvana ante el canalla, eso predican Zapatero y Sánchez.

Triunfa el totalitarismo nazi desde el paternalismo socialista, la libertad suprema de matarse a sí mismo, por decisión de otros, matando la razón de ser y la libertad. El Estado cuida de tí. Como la institutriz de Henry James, en «Otra vuelta de tuerca», son paternalistas asesinos, que justifican el asesinato alegando el beneficio del asesinado. ¡Tan preocupados por las muertes por Covid, como por las muertes de la DANA!. Formas de aporofobia que no pueden resistir, como budistas que son, la mirada del desvalido, de la pobreza, acabar con el impulso de la compasión, por compasión, exterminar a los que sufren porque sufren la miseria ajena, en beneficio de la víctima. Tratan de hacer creer que la existencia del individuo está desligada de su ser ahí, de su ser, y tratan de hacer creer que pueden superar los obstáculos físicos y/o psíquicos, cambiándoles el nombre o mutilando sus cuerpos. Si la realidad se impone, acabar con el sujeto y cuestión resuelta. El halo de compasión de los nacional-socialistas, de los internacional-socialistas que dicen sentir mas con quienes no tienen vínculo, concebir la vida como una droga que se realimenta con nuevas dosis en el mercado del espectáculo: no te preocupes, sé feliz. Como buenos narcoterroristas venden como beneficio el enajenamiento de otros, como las hembras montero cosmopolitas, todos felices. ¿Por qué no nos dán ejemplo estos profetas suicidándose, por qué no nos dá ejemplo Pedro Sánchez, sin dar tiempo a la justicia?